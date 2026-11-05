COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Greve atinge unidades de saúde de Ipatinga

A greve dos médicos contratados como pessoa jurídica (PJ) pela Prefeitura Municipal de Ipatinga chegou a todas as unidades municipais de saúde. A ampliação do movimento suspende temporariamente os atendimentos de demanda espontânea e os serviços médicos dos programas de saúde, afetando o acesso da população à assistência básica. A paralisação parcial teve início em 1º de novembro. Segundo o Sindicato dos Médicos de Ipatinga e Região, a mobilização foi ampliada diante do atraso de quatro meses nos pagamentos pelos serviços prestados pelos profissionais. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6283/greve-dos-medicos-suspende-atendimentos-em-todas-as-unidades-de-saude-de-ipatinga

Vale planeja ova planta em Mariana

A Vale pretende implantar uma nova planta de beneficiamento na mina Fazendão, em Mariana, na região Central de Minas Gerais. O projeto prevê uma unidade com capacidade para processar 21,8 milhões de toneladas por ano de minério de ferro bruto, com produção de até 12,6 milhões de toneladas anuais de pellet feed. A Planta Industrial Fazendão já teve a licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). O colegiado autorizou a companhia a construir e operar o empreendimento na reunião de 25 de setembro da Câmara de Atividades Minerárias (Diário do Comércio).

https://diariodocomercio.com.br/negocios/vale-planta-beneficiamento-mariana/

Ônibus faz Procon Caeté acionar MP

O Procon Câmara encaminhou, no dia 13 de outubro, o Ofício nº 22/2026 à Promotoria de Justiça de Caeté, solicitando providências diante das reclamações de usuários do transporte coletivo intermunicipal operado pela Saritur. A medida foi tomada após o registro de duas reclamações presenciais relacionadas a atrasos, cancelamentos e alterações nos horários das linhas que ligam Caeté a Belo Horizonte, especialmente durante a semana do feriado de 12 de outubro. ((Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/procon-camara-aciona-mp-apos-reclamacoes-sobre-horarios-de-onibus-para-bh/

Refeições de penitenciária custarão R$ 13,18 milhões

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) homologou a contratação do serviço contínuo de alimentação para a penitenciária de Uberaba. A publicação oficial saiu no Diário do Executivo de Minas Gerais nesta quinta-feira (05/11/2026). A medida garante o preparo e a entrega de refeições prontas e balanceadas para a rotina da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira. Ao todo, o investimento estadual soma o montante exato de R$ 13.182.039,00. A empresa vencedora do certame foi a Nutridores Refeições Coletivas Ltda., que arrematou o lote único da concorrência. Além disso, a contratação ocorreu por meio do Pregão Eletrônico. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/cotidiano/uberaba-refeicoes-de-penitenciaria-custarao-r-13-18-milhoes-800323c8/

Justiça cassa vereador de Araguari

A Justiça Eleitoral confirmou a cassação do mandato do vereador Carlos Roberto Ramos Cascão, de Araguari, em decorrência de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apurou irregularidades nas eleições municipais de 2024. A decisão resultou na retotalização dos votos, procedimento realizado pelo Cartório Eleitoral que modificou a distribuição das cadeiras entre os partidos e abriu caminho para que Clayton Francisco Brazão, conhecido como Claytinho Brazão, assuma uma vaga na Câmara Municipal. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/justica-eleitoral-confirma-cassacao-de-cascao-e-retotalizacao-dos-votos-garante-cadeira-a-claytinho-brazao-na-camara-de-araguari/

Festa do Pequi movimenta Montes Claros

Montes Claros se prepara para receber, de 6 a 8 de novembro, a 33ª Festa Nacional do Pequi, evento que coloca no centro das atenções um dos maiores símbolos culturais, gastronômicos e econômicos do Norte de Minas. Mais do que celebrar o sabor característico do fruto, a programação busca ampliar o debate sobre a preservação do Cerrado, o extrativismo sustentável e as oportunidades de geração de renda para comunidades que dependem dos recursos naturais da região. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/festa-nacional-do-pequi-movimenta-montes-claros-e-destaca-a-riqueza-do-cerrado/