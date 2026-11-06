COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Grupo chinês investirá R$ 110 milhões em 3 Corações

A empresa chinesa Grupo ZTT irá investir R$ 110 milhões na implantação de uma nova unidade industrial no Brasil, na cidade de Três Corações, no Sul de Minas. O anúncio representa um aporte relevante para a economia regional e reforça a atenção do grupo ao mercado brasileiro. O Grupo ZTT é fabricante de cabos elétricos, transformadores e componentes para linhas de transmissão de energia. A nova planta deverá ampliar a presença da empresa no país e contribuir para o fornecimento de materiais destinados ao setor elétrico. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/grupo-chin%C3%AAs-ztt-vai-investir-r-110-milh%C3%B5es-em-unidade-industrial-em-tr%C3%AAs-cora%C3%A7%C3%B5es

Siderurgia encerra produção em Pará de Minas

A Cisam Siderurgia encerrou, por tempo indeterminado, a produção de aço em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A decisão, anunciada nesta quinta-feira (5), resultou no desligamento de cerca de 70 colaboradores. “A decisão decorre das condições atuais de mercado e de fatores alheios ao controle da companhia, como as dificuldades no fornecimento de gusa pela SIP Siderurgia, fornecedora que atua de forma independente da Cisam”, afirma a empresa em nota. “O gusa é insumo indispensável ao processo produtivo”, acrescenta. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/cisam-siderurgia-encerra-producao-aco/

Turismo em debate em Ipatinga e Valadares

O turismo mineiro ganha novos espaços para negócios, qualificação e inovação. Nos dias 4 e 5 de novembro de 2026, a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (ABAV-MG) promoveu Workshops nas cidades de Ipatinga e Governador Valadares, reunindo agentes de viagens, empresários, fornecedores e representantes do trade turístico. A iniciativa integra as ações da entidade voltadas ao fortalecimento do setor no interior de Minas Gerais, com uma programação que combina relacionamento comercial, atualização profissional e debates sobre temas que impactam diretamente o mercado de viagens. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/abav-mg-promove-workshops-em-ipatinga-e-governador-valadares-com-foco-em-negocios-inovacao-e-desenvolvimento-do-turismo/

Arantes assume presidência do PL em Minas

O deputado estadual Antonio Carlos Arantes assumiu a presidência do Partido Liberal (PL 22) em Minas Gerais. À frente da legenda, o parlamentar, que foi reeleito em 2026 com 145.912 votos, anuncia como prioridades o fortalecimento da estrutura partidária, a integração das lideranças e a ampliação da participação dos filiados e representantes do partido em todo o estado. A nova composição da direção estadual conta com o respaldo do deputado federal Nikolas Ferreira, uma das principais lideranças nacionais do PL, e do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=222376

11 estudantes feridos em feira de ciências

Na tarde de quinta-feira (05), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo vítimas de queimaduras químicas em uma Escola Estadual em Formiga. No local, as equipes constataram que 11 crianças, com idade aproximada de 12 anos, haviam sido atingidas durante uma atividade realizada no laboratório da instituição, como parte de uma feira de ciências. Segundo as informações apuradas, 23 pessoas estavam no laboratório no momento da atividade, que envolvia demonstrações conduzidas por estudantes do curso técnico em Química. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/corpo-de-bombeiros-divulga-informacoes-sobre-acidente-em-experiencia-quimica-que-deixou-11-criancas-feridas-em-escola-de-formiga/

Hospital homenageia doadores e voluntários

Por trás de cada paciente atendido no Hospital do Câncer de Muriaé há uma rede de pessoas que, muitas vezes, nunca esteve por aqui. Para agradecer, a Fundação Cristiano Varella realizou, na quarta-feira (4), o Dia de Agradecimento e Reconhecimento, no Memorial da instituição. Só entre pessoas físicas, são mais de 70 mil doadores, a que se somam voluntários, empresas parceiras, escolas e cidades que se mobilizam em favor do hospital. O encontro homenageou doadores, voluntários e parceiros, as escolas participantes do projeto Tampinhas que Transformam e os municípios que realizam leilões beneficentes para arrecadar recursos para a instituição. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16378/-fundacao-cristiano-varella-homenageia-doadores-voluntarios-escolas-e-cidades-que-ajudam-a-manter-a-instituicao