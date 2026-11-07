COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Monlevade terá shopping de R$ 100 milhões

Quem mora em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, ganhará, nos próximos anos, um novo endereço para fazer compras, se divertir e resolver pendências. O Monlevade Mall, que já está em obras, representa um aporte de R$ 100 milhões. Será o primeiro centro de compras deste porte na cidade. O projeto é da FCW Empreendimentos Imobiliários e foi planejado para atender aos moradores de João Monlevade e de municípios vizinhos. As obras já completaram sete meses de execução. A previsão de conclusão está entre outubro de 2028 e abril de 2029. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/joao-monlevade-shopping-minas-gerais/

Franquias faturam R$ 871,4 milhões em Uberlândia

O mercado de franquias em Uberlândia movimentou R$ 871,4 milhões em receitas durante o primeiro semestre de 2026. Esse resultado representa uma expansão nominal de 9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números foram consolidados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgados pela revista Exame e citados pela Prefeitura municipal. No ranking nacional que reúne os 30 municípios com maior receita em franchising no Brasil, classificados pela variação nominal, a cidade ocupa a 23ª posição. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/franquias-faturam-r-871-4-milhoes-em-uberlandia-e-setor-cresce-9-no-primeiro-semestre-813261a3/

Confirmado caso de febre amarela em Patos

Um macaco encontrado morto próximo à comunidade de Moreiras, área rural de Patos de Minas, teve resultado de exame positivo para febre amarela. A confirmação foi notificada ao município no fim de outubro, e tão logo agentes comunitários de saúde visitaram moradores dessa redondeza para conferir os cartões de vacina. A equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses também realizou busca ativa por outros primatas mortos no local. A ocorrência indica que o agente causador da febre amarela está ativo naquela região. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/confirmado-um-caso-de-febre-amarela-em-macaco-na-area-rural-de-patos-de-minas

Orquestra do Vale do Aço amplia formação

A Orquestra de Câmara do Vale do Aço passa a se chamar oficialmente Orquestra Filarmônica do Vale do Aço. O anúncio foi realizado recentemente, durante um concerto no palco do Teatro Usiminas, em Ipatinga, marcando uma nova etapa na trajetória da instituição. A mudança acompanha a evolução da própria orquestra ao longo de seus mais de 25 anos de atuação. Com o passar dos anos, o grupo ampliou seu quadro de músicos, incorporou novos instrumentos e passou a reunir artistas de diferentes cidades do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. A nova nomenclatura passa a refletir essa formação mais abrangente. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/orquestra-do-vale-do-aco-amplia-formacao-e-agora-passa-a-se-chamar-orquestra-filarmonica-do-vale-do-aco-nova-nomenclatura-reflete-o-novo-formato-musical-da-instituicao-que-atua-ha-mais-de-25-anos/

Eixo imobiliário de Sete Lagoas recebe investimento

Sete Lagoas ganha um novo eixo de expansão imobiliária com o lançamento do AYA Condomínio Resort, projeto residencial de alto padrão que une planejamento urbano, lazer, sustentabilidade e bem-estar. Com investimento direto inicial superior a R$ 60 milhões, o empreendimento é desenvolvido pela VPA Urbanismo em parceria com a Colorado Empreendimentos. Implantado em uma área de aproximadamente 471 mil m², o AYA prevê 611 lotes comercializáveis e cerca de 13 mil m² destinados a áreas comuns de lazer, esporte, convivência e serviços. O projeto também contempla 96 mil m² de áreas verdes preservadas, reforçando a integração entre moradia e natureza. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/aya-condominio-resort-investimento-inicial-de-r-60-milhoes-impulsiona-novo-eixo-imobiliario-de-sete-lagoas/

Construção civil gera 1.680 empregos em Minas

A indústria da construção civil gerou 1.680 empregos com carteira assinada em Minas Gerais em setembro. O resultado coloca o estado entre os quatro que mais criaram vagas no setor no país, atrás apenas da Bahia, com 1.914 postos, e de Pernambuco, com 1.903. São Paulo registrou saldo positivo de 1.333 empregos. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O desempenho mineiro ocorre em um cenário de desaceleração das contratações na construção civil brasileira. Em setembro, o setor abriu 9.468 vagas em todo o país, crescimento de 0,30% em relação a agosto. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/11/05/construcao-civil-gera-1-680-empregos-em-minas-gerais-em-setembro/