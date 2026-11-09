COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Negociações da Mosaic em Araxá avançam

A mineradora australiana St. George apresentou uma proposta para adquirir a planta industrial da Mosaic em Araxá, no Alto Paranaíba. A empresa vê na aquisição a oportunidade de ampliar e antecipar seu projeto de nióbio e terras raras no município. Representantes da St. George se movimentaram, nos últimos dias, para avaliar e precificar os ativos da Mosaic. O complexo da Mosaic em Araxá está paralisado desde abril, quando a empresa também anunciou o interesse em vender seus ativos. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/st-george-avanca-para-adquirir-planta-industrial-da-mosaic-em-araxa

Viação deixa transporte em Caratinga

A Viação Riodoce Ltda. anunciou que vai encerrar as atividades de transporte urbano de passageiros em Caratinga. A informação foi divulgada pela própria empresa. De acordo com o aviso, a operação será encerrada no dia 18 de novembro de 2026. A empresa informou ainda que a decisão já foi comunicada oficialmente ao Município de Caratinga, por meio de uma notificação extrajudicial. O anúncio levanta questionamentos sobre como ficará o transporte coletivo urbano no município após a saída da empresa e quais medidas serão adotadas pela Prefeitura para garantir a continuidade do atendimento à população. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/viacao-riodoce-anuncia-encerramento-do-transporte-urbano-de-passageiros-em-caratinga-a-partir-de-18-de-novembro/

55 mil veículos têm IPVA atrasado em Uberlândia

Até o fim de setembro de 2026, Uberlândia registrou 55.498 veículos com o IPVA em atraso. Os dados oficiais partem da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Dessa maneira, a inadimplência no município atinge 16,84% de toda a frota tributável, que conta com quase 330 mil automóveis. Ao todo, os débitos com o imposto somam R$ 53,7 milhões na cidade. Esse valor equivale a 9,03% de todo o total lançado para o município em 2026. Por outro lado, a maior parte dos motoristas manteve os pagamentos em dia. Mais de 274 mil proprietários quitaram o imposto, gerando uma arrecadação de R$ 541,1 milhões aos cofres públicos. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/mais-de-55-mil-veiculos-tem-ipva-atrasado-em-uberlandia-aponta-fazenda-de-mg-20bf5ace/

JF demoliu 150 imóveis atingidos pelas chuvas

Juiz de Fora chegou a 150 imóveis demolidos desde as chuvas de fevereiro, conforme levantamento atualizado com dados divulgados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Entre terça-feira (3) e sexta-feira (6), a Defesa Civil realizou outras 37 demolições em três bairros da cidade. O Jardim Natal concentrou a maior parte das intervenções, com 30 edificações demolidas no período. As demais demolições ocorreram nos bairros Costa Carvalho, com seis imóveis, e Grajaú, com um. As ações fazem parte das medidas adotadas pela Administração municipal para reduzir os riscos nas áreas atingidas pelo desastre climático de fevereiro. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/09-11-2026/juiz-de-fora-tem-mais-37-imoveis-demolidos-e-chega-a-150-desde-fevereiro.html

Fábrica de R$ 6 bilhões em Uberaba depende de contratos

A aguardada fábrica de fertilizantes da Atlas Fertilizantes em Uberaba, inicialmente prevista para entrar em operação em 2028 e posteriormente projetada para 2031, depende de contratos comerciais e financiamento que deverão avançar em 2027. A empresa prevê concluir a etapa de engenharia no próximo ano e, na sequência, tomar a decisão final de investimento para iniciar a construção, estimada em 36 meses. O empreendimento poderá receber US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões, e produzir 530 mil toneladas anuais de nitrato de amônio. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/fabrica-de-r-6-bilh-es-da-atlas-ainda-depende-de-contratos-e-financiamento-para-avancar-em-uberaba-1.682168

Itabira sem estruturas nível de emergência

A Agência Nacional de Mineração encerrou o nível de emergência do Sistema Pontal, localizado na Mina Cauê, em Itabira, na última quinta-feira (29/10). Com isso, a Vale não tem mais nenhuma estrutura em nível de emergência na cidade. A retirada de nível de emergência ocorreu devido ao aumento das condições de estabilidade da estrutura, decorrente da finalização das obras de reforço do Dique Minervino, concluídas em dezembro de 2025. As atividades resultaram em melhorias significativas nos fatores de segurança, atendendo aos requisitos estabelecidos por lei. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/itabira-nao-tem-mais-estruturas-da-vale-em-nivel-de-emergencia-apos-decisao-da-anm/