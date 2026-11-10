COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Festival da Jabuticaba celebra 40 anos

Há quatro décadas de história, tradição e valorização de um dos maiores símbolos de Sabará. Entre os dias 19 e 22 de novembro (quinta a domingo), o município realiza a edição comemorativa de 40 anos do Festival da Jabuticaba, um dos eventos gastronômicos e culturais mais tradicionais de Minas Gerais. A expectativa é receber aproximadamente 200 mil visitantes ao longo dos quatro dias de programação, que reúne gastronomia, comercialização de produtos derivados da fruta, música, artesanato e atividades culturais. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/60364/festival-da-jabuticaba-de-sabara-2026-celebra-40-anos-com-festa-historica-e-expectativa-de-200-mil-visitantes

Cafés da Canastra apresentam experiências turísticas

Transformar fazendas produtoras de cafés especiais da Canastra em oferta turística, onde o público possa conhecer o processo produtivo e vivenciar o cotidiano no campo. Essa é a proposta de um projeto desenvolvido pelo Sebrae Minas e pela Associação dos Cafeicultores da Canastra (Acanastra), que será apresentado oficialmente no dia 12 de novembro, durante a Semana Internacional do Café (SIC) 2026, em Belo Horizonte. A iniciativa busca diversificar as atividades nas propriedades rurais e criar novas oportunidades de renda para os cafeicultores da região. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cafes-da-canastra-apresentam-novas-experiencias-turisticas-durante-a-sic-2026/

Hospital mineiro ganha reconhecimento

O hospital Santo Agostinho da Rede Mater Dei de Saúde, em Belo Horizonte, foi reconhecida no ranking World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027, elaborado pela revista Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa Statista. O levantamento reconhece as instituições que se destacam no atendimento a pacientes que buscam assistência médica fora de suas cidades, estados ou países de origem. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/bem-estar/hospital-mineiro-ganha-reconhecimento-internacional-em-ranking-de-turismo-medico/

MG lidera ranking de rodovias regulares

Minas Gerais lidera o ranking nacional de trechos rodoviários classificados como regulares, ruins ou péssimos, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Dos 75 segmentos avaliados no estado, 56 receberam uma dessas classificações, o equivalente a 74,7% do total. A pesquisa analisou 535 trechos de rodovias em todo o Brasil. De acordo com os dados, Minas Gerais possui 33 trechos considerados regulares, 22 classificados como ruins e um avaliado como péssimo. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/11/minas-gerais-lidera-ranking-nacional-de-rodovias-em-condicoes-regulares-ruins-ou-pessimos/

Estudo aponta vulnerabilidade do Vale do Mucuri

Em maio de 2026, a grande mídia deu destaque ao fato de Ladainha ser o único município do Sudeste brasileiro entre as 20 piores cidades para se viver no país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil. A informação, no entanto, repercutiu pouco na região. Um levantamento mais amplo, feito a partir dos mesmos dados pelo Núcleo de Pesquisas sobre Educação, Políticas e Cidadania da UFVJM, mostra que essa realidade não é exclusiva de Ladainha: 12 cidades do Vale do Mucuri aparecem entre as piores posições de Minas Gerais no índice. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34644

Norte aposta em pacto pelo turismo

Com o encerramento do calendário eleitoral de 2026, os municípios mineiros e a gestão estadual voltam suas atenções para a consolidação dos orçamentos, definição de investimentos prioritários e formulação de alternativas para manter o crescimento econômico em 2027. Diante dos limites fiscais habituais da administração pública, o fortalecimento de vocações territoriais ganha centralidade nas diretrizes de desenvolvimento. Neste cenário, o turismo emerge não apenas como vetor cultural ou contemplativo, mas como uma indústria estratégica de serviços capaz de gerar empregos diretos, descentralizar renda e impulsionar cadeias produtivas inteiras no Norte de Minas. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/pacto-pelo-turismo-e-aposta-para-dinamizar-norte-de-minas/