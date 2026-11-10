Comitiva internacional conheceu propriedades em Oliveira e Santo Antônio do Amparo, além da cooperativa Sancoffee, para entender a produção mineira e ampliar oportunidades de negócios

Compradores internacionais de café de oito países iniciaram, na segunda-feira (9 de novembro), uma série de visitas a propriedades rurais de Minas Gerais, como parte da programação preparatória para a Semana Internacional do Café (SIC) 2026, realizada em Belo Horizonte.

A comitiva reúne representantes da China, Canadá, Filipinas, Chile, Argentina, Tailândia, Catar e Singapura. A iniciativa foi organizada pela SIC, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Sebrae, Sistema Faemg Senar e Expresso & Co.

No primeiro dia, os compradores conheceram a Fazenda Mundo Novo, em Oliveira, e o Sítio Tapete Verde, em Santo Antônio do Amparo. A programação foi encerrada na cooperativa Sancoffee, onde o grupo participou de uma degustação técnica e conheceu as estruturas de beneficiamento, armazenamento e exportação de café.

O objetivo é aproximar produtores brasileiros do mercado internacional, apresentar a realidade da cafeicultura mineira e preparar as negociações que serão realizadas durante a SIC.

Visitas aproximam produtores mineiros do mercado internacional

Segundo a analista de Agronegócios do Sistema Faemg Senar, Ana Carolina Gomes, as visitas às propriedades contribuem para preparar as rodadas de negócios da Semana Internacional do Café.

Entretanto, a iniciativa vai além das negociações comerciais. A proposta é permitir que os compradores conheçam as lavouras, os produtores e suas famílias, compreendendo as etapas de produção e o caminho percorrido pelo café até chegar ao consumidor.

Para os cafeicultores, o contato direto representa uma oportunidade de identificar quais perfis de café despertam maior interesse no mercado internacional e quais informações influenciam as decisões de compra.

“Esse contato ajuda as duas partes a chegar às rodadas, na SIC, com pontos concretos para discutir, desde a escolha das amostras ao volume disponível. Para o produtor é a oportunidade de ouvir diretamente o que o mercado procura e iniciar conversas que podem avançar para grandes negócios”, diz Ana Carolina.

A aproximação também permite que produtores e compradores alinhem expectativas sobre características dos produtos, disponibilidade de lotes e possibilidades de comercialização.

Fazenda Mundo Novo apresenta trajetória familiar na cafeicultura

A primeira parada da comitiva foi na Fazenda Mundo Novo, em Oliveira, onde o produtor rural Alexandre Cambraia recebeu os visitantes e apresentou a trajetória de sua família na produção de café.

A propriedade participa do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), desenvolvido pelo Sistema Faemg Senar.

Durante a visita, Alexandre apresentou aspectos da produção e explicou decisões relacionadas à colheita e à secagem dos grãos, etapas que influenciam as características do café.

Na avaliação do produtor, o encontro permite compartilhar informações que nem sempre chegam aos compradores por meio das amostras comerciais.

A visita também proporcionou à família a oportunidade de apresentar sua experiência na cafeicultura, desde o aprendizado inicial até os ajustes realizados nos processos produtivos ao longo dos anos.

Produtor de Santo Antônio do Amparo destaca importância do contato direto

No período da tarde, os compradores seguiram para o Sítio Tapete Verde, em Santo Antônio do Amparo, propriedade do cafeicultor Jaime Pacheco.

O encontro possibilitou uma troca de informações sobre as preferências dos compradores e as características dos cafés procurados pelo mercado internacional.

Para Jaime, a aproximação ajuda os produtores a compreender melhor o que acontece depois que uma amostra deixa a propriedade e passa a ser avaliada comercialmente.

“Conhecer os sabores que despertam interesse e as informações que o comprador precisa pode orientar a escolha dos lotes e a preparação das próximas amostras”, avalia.

O diálogo permite que os cafeicultores considerem as demandas dos compradores na seleção dos lotes e na preparação de futuras amostras destinadas à comercialização.

Cooperativa Sancoffee apresenta etapas de beneficiamento e exportação

A programação do primeiro dia foi encerrada na cooperativa Sancoffee, onde os visitantes participaram de uma sessão de cupping, nome dado à degustação técnica utilizada para avaliar características sensoriais dos cafés.

Além da degustação, a comitiva conheceu a estrutura da cooperativa e as etapas pelas quais o produto passa após deixar as propriedades rurais.

A visita apresentou processos relacionados ao beneficiamento, armazenamento e preparação do café para exportação, permitindo que os compradores acompanhassem parte do trabalho realizado antes da comercialização internacional.

Segundo a consultora do programa agroBR, da CNA, Tatiana Barros, a experiência nas propriedades mineiras é importante para ampliar o conhecimento dos compradores sobre a realidade da cafeicultura brasileira.

A consultora destacou que, embora muitos representantes internacionais saibam que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, nem todos conhecem os processos produtivos e as dificuldades enfrentadas pelos cafeicultores.

Na avaliação de Tatiana, visitar as fazendas permite compreender melhor essas particularidades e valorizar o produto brasileiro.

Semana Internacional do Café terá rodadas de negócios em Belo Horizonte

Após as visitas às propriedades e à cooperativa, a agenda dos compradores internacionais terá continuidade nos dias 11 e 12 de novembro, com rodadas de negócios durante a Semana Internacional do Café 2026, em Belo Horizonte.

Os encontros permitirão aprofundar os contatos iniciados nas visitas técnicas, discutir perfis de café, disponibilidade de lotes e possibilidades de negociação entre produtores e compradores estrangeiros.

A iniciativa busca fortalecer a presença da cafeicultura mineira no mercado internacional, aproximando os diferentes agentes da cadeia produtiva e ampliando as oportunidades comerciais para os produtores.

Ao apresentar as propriedades, as famílias e as etapas de produção, a programação também evidencia a importância de conhecer a origem do café e os processos envolvidos antes de sua chegada aos mercados consumidores.