Por Antônio Pitangui de Salvo, produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente do Sistema Faemg Senar

Minas Gerais tem muitos motivos para se orgulhar de sua cafeicultura. Maior produtor de café do Brasil, responsável por aproximadamente 52% da safra nacional, o estado possui lavouras que produzem grãos apreciados por consumidores de diferentes continentes e contribuem para manter o país na liderança mundial do setor. Afinal, uma em cada cinco xícaras de café consumidas no mundo sai de Minas Gerais.

A Semana Internacional do Café (SIC), realizada de 11 a 13 de novembro, em Belo Horizonte, chega à sua 14ª edição evidenciando a dimensão dessa vocação. Neste ano, com o tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global”, o evento propõe um olhar voltado para o futuro da atividade.

Com expectativa de receber mais de 27 mil visitantes de mais de 40 países e movimentar R$ 150 milhões em negócios, a SIC reafirma sua posição entre os principais encontros mundiais da cadeia cafeeira. São oportunidades de negócios, conhecimento, tecnologia e conexões que aproximam produtores, empresas, compradores e especialistas, projetando o café brasileiro para o mercado internacional.

A força do agronegócio mineiro vai além da cafeicultura

No entanto, quero destacar que Minas é muito mais que café. Com extensão territorial superior à da França, nosso estado reúne características naturais e produtivas excepcionais.

A presença de três biomas, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, aliada à disponibilidade de recursos hídricos, à diversidade de solos e às condições climáticas, representa um importante diferencial para a produção agropecuária.

Somos berço de importantes bacias hidrográficas e temos potencial para ampliar os polos de produção irrigada, sempre com planejamento e responsabilidade no uso da água.

Essa diversidade se traduz em liderança. Além da cafeicultura, Minas Gerais ocupa o primeiro lugar nacional na produção de leite, batata-inglesa, alho e florestas plantadas.

O estado também está entre os principais produtores brasileiros de cana-de-açúcar, banana, citros, feijão, girassol, tomate e cebola, além de outras culturas. Possui participação expressiva na produção de ovos e mantém um dos maiores rebanhos bovinos do país.

É uma produção diversificada que fortalece a economia, gera empregos, movimenta municípios e contribui diretamente para a segurança alimentar da população.

Pequenos produtores e assistência técnica impulsionam o desenvolvimento

A agricultura mineira é formada, em grande parte, por pequenos produtores. São milhares de famílias que transformam conhecimento, dedicação e trabalho em produtividade, renda e desenvolvimento regional.

Para isso, o acesso à assistência técnica, capacitação, tecnologia e novos mercados é fundamental.

Nesse contexto, destaco o trabalho do Sistema Faemg Senar, especialmente por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Ao levar orientação técnica e gerencial às propriedades rurais, o programa contribui para melhorar os processos produtivos, fortalecer a gestão dos negócios e ampliar as oportunidades para as famílias do campo.

São transformações que começam da porteira para dentro, mas que produzem reflexos no desenvolvimento de comunidades inteiras.

Sustentabilidade e qualidade são diferenciais da produção mineira

A sustentabilidade também é parte indissociável desse modelo de desenvolvimento.

Minas Gerais mantém aproximadamente 33% de seu território preservado, enquanto 99% das propriedades de café não possuem registro de desmatamento ilegal, conforme os dados apresentados.

Esses indicadores reforçam a importância de conciliar a produção agropecuária com a conservação ambiental e o uso responsável dos recursos naturais.

O estado também se destaca pelo rigor sanitário. Monitoramento, rastreabilidade, fiscalização e inovação tecnológica são diferenciais cada vez mais importantes para atender às exigências dos mercados consumidores, tanto no Brasil quanto no exterior.

Investir nessas práticas significa fortalecer a competitividade dos nossos produtos e ampliar as condições para que o agronegócio mineiro continue crescendo com responsabilidade.

Minas Gerais tem diversidade e potencial para continuar avançando

O café, naturalmente, continuará sendo uma das grandes vitrines de Minas Gerais. Sua relevância econômica, sua qualidade e seu reconhecimento internacional são motivos de orgulho para todos nós.

Mas nossa força não se limita a essa cadeia produtiva.

Temos água, diversidade ambiental, instituições de pesquisa, produtores dedicados e capacidade de produzir com responsabilidade. Reunimos condições que permitem desenvolver diferentes atividades agropecuárias, gerar oportunidades e fortalecer a economia de todas as regiões do estado.

É justamente essa combinação de recursos naturais, conhecimento, trabalho e diversidade produtiva que faz do agronegócio uma das grandes riquezas de Minas Gerais.

O café nos apresenta ao mundo, mas é a força de toda a nossa produção agropecuária que demonstra a verdadeira dimensão do potencial mineiro.