COLUNA MG

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Natal ganha ruas de Ouro Preto e Mariana

O clima natalino começa a tomar conta do interior de Minas Gerais. Na Região dos Inconfidentes, Ouro Preto apresentou a programação do “Natal dos Contos”, no Museu Casa dos Contos. Já em Mariana, o acendimento das luzes natalinas aconteceu na Praça Gomes Freire, um dos principais cartões postais do município. Com suas construções imponentes e um verdadeiro cenário de tirar o fôlego, Ouro Preto inaugurou o “Natal dos Contos”, realizado pela Giuseppe, em parceria com o Museu Casa dos Contos e o Horto dos Contos. A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ouro Preto, da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto e Prefeitura. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/natal-comeca-a-ganhar-as-ruas-de-ouro-preto-e-mariana-com-programacao-e-iluminacao-especial/

Por luto, JF não fará repasses para o carnaval

A Prefeitura de Juiz de Fora decidiu que não irá realizar o fomento público ao carnaval de 2027 na cidade. A decisão foi motivada pelo luto da população, já que o carnaval de 2027 coincidirá com o período de aniversário da tragédia provocada pelas chuvas que atingiram o município em fevereiro de 2026, mesmo mês em que é realizada a festa. Os editais de financiamento para as festividades de fim de ano também foram cancelados pelo mesmo motivo. Foi comunicado, no entanto, que a decisão não impede a realização dos desfiles dos blocos de rua, que poderão sair de forma independente. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/11-11-2026/prefeitura-nao-fara-repasse-de-recursos-para-o-carnaval-de-2027-em-juiz-de-fora.html

Vereadora assume na Câmara de Ubaporanga

Raquel Elias assume uma cadeira na Câmara Municipal de Ubaporanga, após o afastamento do ex-vereador Jorge Silva de Lima, conhecido como Jorginho da Saúde, eleito pelo Progressistas. Em agosto de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais determinou a cassação do mandato do parlamentar após reconhecer fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. O processo envolveu a candidatura de Gláucia Ribet da Silva, que participou do pleito como candidata substituta. Com a mudança na composição do Legislativo Municipal, Raquel Elias passa a exercer o mandato de vereadora, assumindo a responsabilidade de representar os interesses da população ubaporanguense (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/regional/raquel-elias-toma-posse-como-vereadora-em-ubaporanga-apos-cassacao-do-mandato-de-jorginho-da-saude/

Procon fiscaliza açougues e comércio de carnes

Açougues e estabelecimentos que comercializam carnes e derivados em São Francisco, no Norte de Minas, passaram por uma ação de fiscalização do Procon Regional do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene. A operação foi realizada em parceria com o Polo de São Francisco e a Vigilância Sanitária. O objetivo foi verificar as condições de funcionamento dos estabelecimentos e o cumprimento das normas que regulamentam a comercialização de produtos de origem animal, além de observar o respeito aos direitos dos consumidores. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/procon-regional-fiscaliza-acougues-e-comercio-de-carnes-em-sao-francisco/

Comissão de Terras Raras debate impactos de mineração

A Comissão Especial de Estudos sobre Terras Raras da Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou reunião para discutir os possíveis impactos da exploração desses minerais na saúde da população. O encontro buscou ampliar a discussão sobre os possíveis reflexos da atividade minerária na saúde pública, considerando questões como a exposição da população, a capacidade de atendimento da rede municipal e a necessidade de planejamento e acompanhamento de eventuais impactos. O presidente da Comissão, vereador Tiago Braz, ressaltou a importância da participação de profissionais de diferentes áreas e da contribuição técnica para o debate. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/11/10/comissao-de-terras-raras-debate-impactos-de-mineracao-na-saude-da-populacao/

Novo Fórum de Muzambinho será licitado

A construção do novo Fórum da Comarca de Muzambinho avançou mais uma etapa importante. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu o processo licitatório para contratar a empresa que ficará responsável pela execução da obra. A concorrência eletrônica está marcada para o dia 3 de dezembro de 2026. O processo tem como objeto a construção da nova sede do Fórum da Comarca de Muzambinho e representa um avanço concreto para a concretização de um projeto aguardado há anos pela comunidade. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/11/11/novo-forum-de-muzambinho-licitacao-para-construcao-esta-marcada-para-dezembro/