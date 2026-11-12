Promovido pelo Sistema Faemg Senar, evento será realizado em 3 de dezembro, na Casa Vereda, e discutirá credibilidade, influência e os desafios da comunicação sobre o agronegócio brasileiro

O Sistema Faemg Senar está com inscrições abertas para a segunda edição do Seminário de Comunicação e Jornalismo do Agro (SEJA), que será realizada no dia 3 de dezembro de 2026, na Casa Vereda, em Belo Horizonte. O encontro reunirá jornalistas, profissionais da comunicação e especialistas para debater os desafios e as oportunidades de comunicar o agronegócio em um cenário de rápidas transformações na produção e no consumo de informações.

Com o tema “Do Especialista ao Influencer: Quem vai moldar a narrativa sobre o agro brasileiro?”, o seminário terá como destaques a participação dos jornalistas Caco Barcellos e Kellen Severo, dois nomes reconhecidos por suas trajetórias na comunicação brasileira.

A proposta é promover um dia de palestras, troca de experiências e debates sobre credibilidade, influência, jornalismo e construção de narrativas relacionadas ao agronegócio, aproximando os profissionais da imprensa das questões que envolvem o setor.

Caco Barcellos leva experiência em jornalismo investigativo ao seminário

Entre os palestrantes confirmados está o jornalista Caco Barcellos, conhecido por sua atuação no jornalismo investigativo e pela produção de grandes reportagens e documentários.

Com uma trajetória marcada pela apuração de histórias de relevância social, Barcellos construiu uma carreira de destaque na televisão e na literatura.

O jornalista é autor de obras premiadas, como Rota 66 e Abusado, ambas reconhecidas com o Prêmio Jabuti.

Durante o SEJA, sua experiência contribuirá para as discussões sobre os desafios do jornalismo, a responsabilidade de informar e a importância da apuração na construção de conteúdos confiáveis.

Kellen Severo aborda comunicação e cobertura especializada do agronegócio

A programação também contará com a participação da jornalista Kellen Severo, especializada em agronegócio e com mais de 15 anos de experiência na cobertura do setor.

Ao longo de sua carreira, Kellen atuou como âncora e editora-chefe do programa Hora H do Agro, da Jovem Pan News, além de ter trabalhado no Canal Rural.

A jornalista acumula mais de dez premiações pelo trabalho desenvolvido na comunicação, incluindo o reconhecimento como comunicadora do agro pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 2022.

Além da atuação no jornalismo especializado, Kellen desenvolve conteúdos sobre o agronegócio e mantém presença nas redes sociais, aproximando as informações do setor de diferentes públicos.

Sua participação no seminário contribuirá para o debate sobre as mudanças na comunicação especializada e a relação entre jornalismo, influência digital e produção de conteúdo.

Evento busca fortalecer a comunicação e aproximar a imprensa da realidade do campo

Para o coordenador de Jornalismo do Sistema Faemg Senar, Rogério Maurício, o seminário representa uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre o agronegócio brasileiro e qualificar o debate entre os profissionais da comunicação.

Segundo ele, a iniciativa também busca aproximar a imprensa da realidade do campo, contribuindo para esclarecer questões relacionadas ao setor e desconstruir estereótipos.

“O objetivo do SEJA é promover discussões qualificadas sobre comunicação, jornalismo e o agro brasileiro, ampliando o conhecimento sobre um setor tão relevante para o país. O evento também é uma oportunidade de aproximar os profissionais da imprensa do universo do agro, contribuindo para esclarecer questões e desconstruir estereótipos. Reunimos grandes nomes da comunicação brasileira, que vão trazer perspectivas atuais e dinâmicas sobre os desafios e as oportunidades da comunicação. Em um cenário de circulação cada vez mais rápida de informações, nunca foi tão importante compartilhar conhecimento e fortalecer narrativas baseadas em informação de qualidade”, destaca.

A segunda edição do SEJA pretende estimular reflexões sobre a maneira como as informações relacionadas ao agronegócio são produzidas, interpretadas e compartilhadas.

Com a participação de profissionais de diferentes áreas da comunicação, o encontro abordará a importância da informação de qualidade em um ambiente marcado pelo crescimento das plataformas digitais e pela presença cada vez maior de influenciadores na formação da opinião pública.

Inscrições abertas para o 2º SEJA

As inscrições para o 2º Seminário de Comunicação e Jornalismo do Agro já estão abertas e poderão ser realizadas por tempo limitado.

O evento será realizado presencialmente, em Belo Horizonte, e terá como foco o diálogo entre jornalismo, comunicação e agronegócio.

Serviço

Evento: 2º Seminário de Comunicação e Jornalismo do Agro (SEJA)

Tema: Do Especialista ao Influencer: Quem vai moldar a narrativa sobre o agro brasileiro?

Data: 3 de dezembro de 2026

Local: Casa Vereda, Belo Horizonte (MG)

Inscrições: Abertas por tempo limitado

Link: Inscreva-se pelo Sympla