COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Trabalhadores tentam evitar fechamento de indústria

A Inonibrás Inoculantes e Ferroligas, instalada em Pirapora, no Norte de Minas, desde 1983, pode estar perto de encerrar as atividades de sua unidade fabril no município de 57 mil habitantes. A empresa, que exporta para países como Estados Unidos, Japão, China, Argentina e México, produz inoculantes e ferroligas para fundições de ferro fundido e já demitiu 250 trabalhadores. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Pirapora e a Federação Sindical e Democrática dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais, mais demissões podem ocorrer ainda neste mês. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/pirapora-inonibras-norte-minas/

60% dos municípios de Minas sem Plano Diretor

Quase seis em cada dez cidades de Minas Gerais não contam com Plano Diretor. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2025, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 59,5% das prefeituras mineiras declararam não possuir esse instrumento de planejamento urbano. O levantamento abrangeu todas as 853 prefeituras mineiras. Contudo, o instituto ressalta que esse indicador não representa, isoladamente, que todos os municípios sem o mecanismo estejam descumprindo a legislação. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/triangulo-mineiro/quase-60-dos-municipios-de-minas-gerais-nao-tem-plano-diretor-aponta-ibge-cc6e6885/

Imagem retorna à capela tricentenária de Caeté

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso está preparando uma intensa programação religiosa e cultural para a próxima semana. Na quarta-feira (18), autoridades civis e religiosas irão recepcionar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, desaparecida da tradicional capela nos anos 1970, agora recuperada após ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Construída por iniciativa do Frei Simão de Santa Tereza no início do século XVIII, o templo abriga também o primeiro cemitério da cidade. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/nossa-senhora-do-rosario-retorna-a-capela-tricentenaria-apos-quase-60-anos/

Moradores cobram seriedade da Copasa

Moradores cobraram explicações e soluções para a falta de água em Patos de Minas durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (11). O encontro reuniu representantes da população, da Copasa, da Prefeitura e do Legislativo para discutir as interrupções no abastecimento e as providências adotadas. O gerente de perdas da Copasa, Walter Lucas, atribuiu as dificuldades à presença de ar nas tubulações durante a interligação de redes novas e antigas. Segundo ele, o ar ficou retido em pontos altos do sistema e impediu a passagem da água, atrasando a retomada do abastecimento. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/moradores-cobram-seriedade-da-copasa-em-audiencia-publica/

Volume de serviços em Minas recua 1,2% em setembro

O volume de serviços prestados em Minas Gerais registrou queda de 1,2% em setembro, na comparação com agosto. Apesar da retração, o desempenho do setor permaneceu próximo do maior nível da série histórica estadual, alcançado no mês anterior. Os dados são do Boletim Econômico do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), divulgado nesta quarta-feira (11), com base em levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

https://balcaonews.com.br/2026/11/11/volume-de-servicos-em-minas-gerais-recua-12-em-setembro-aponta-bdmg/

Empresa investe 40 milhões em nascentes do Rio Grande

A Axia Energia concluiu novas etapas do projeto de recuperação de nascentes e áreas degradadas em municípios de Minas Gerais. As intervenções integram o plano de implantação de 200 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes em áreas selecionadas da bacia do Rio Grande, localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Com investimento total de R$ 40 milhões, o projeto contempla ações de revitalização de nascentes e controle de processos erosivos, com benefícios para as populações locais relacionados à economia verde e à saúde pública. (Observo)

https://www.observo.com.br/axia-energia-conclui-90-obras-de-recuperacao-de-nascentes-e-areas-degradas-em-sete-municipios-do-lago-de-furnas