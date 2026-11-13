COLUNA MG

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Uberaba negocia data center de R$ 10 bilhões

Uberaba negocia a instalação de um empreendimento de infraestrutura para data centers da Atlas Renewable Energy, com investimento inicial estimado em R$ 10 bilhões. A proposta foi anunciada pela prefeita Elisa Araújo nesta quarta-feira (11), após reunião com representantes da companhia em São Paulo. O projeto é previsto para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do município. Durante o encontro, foi assinado um documento que formaliza o interesse da empresa em desenvolver o empreendimento. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/uberaba-data-center-atlas-investimento-10-bilhoes/

Divinópolis espera 1 bilhão de investimentos

A prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida, afirmou que pelo menos outros três empreendimentos de segmentos diferentes estão prestes a concluir negociações para se instalar na cidade e podem gerar um número parecido de empregos aos perdidos com o encerramento da Gerdau. A declaração foi dada durante o evento Novo Oeste Minas Day, em São Paulo. A prefeita não revelou os nomes das empresas, mas informou que elas atuam nos setores industrial, de tecnologia e de varejo. A previsão é que, se os negócios se concretizarem, todas estejam operando até o fim do primeiro semestre de 2027. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/janete-diz-que-tres-novas-empresas-devem-chegar-a-divinopolis-investimento-e-de-r-1-bilhao/

Câmara de Sete Lagoas debate licitação

A licitação da Câmara Municipal de Sete Lagoas para contratação de uma agência especializada em publicidade institucional, com valor estimado de R$ 850 mil para dois anos, tornou-se motivo de divergência entre os vereadores. Enquanto o processo chega à etapa final, um grupo de parlamentares defende seu cancelamento, alegando a necessidade de economia diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e o cancelamento da iluminação de Natal pela Prefeitura. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/destaques/2026/em-sete-lagoas-parte-dos-vereadores-quer-barrar-licitacao-de-r-850-mil-mas-cada-um-tera-mais-de-r-700-mil-em-emendas-para-2027/

Procon fiscaliza vitrines do comércio em Poços

O Procon iniciou, nesta quinta-feira (12), uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais do município. Com foco na verificação das informações disponibilizadas aos consumidores nas vitrines e nos pontos de venda. A ação acontecerá até o dia 31 de dezembro, abrangendo o período da Black Friday e das festas de final de ano. Durante a chamada “Fiscalização Vitrine”, os fiscais verificam o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, com atenção especial à precificação dos produtos expostos nas vitrines e daqueles disponíveis para acesso direto dos consumidores. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/economia/2026/11/13/procon-fiscaliza-vitrines-do-comercio-com-foco-na-black-friday-e-nas-festas-de-fim-de-ano/

Operação flagra venda de álcool para menores

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e o Poder Judiciário, por meio do Juizado da Infância e da Juventude, percorreu diversos bairros de Itabira, na região Central de Minas Gerais, na noite da última sexta-feira (6). A operação teve como foco coibir a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas e produtos fumígenos a crianças e adolescentes, além de orientar comerciantes sobre o cumprimento das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/operacao-conjunta-fiscaliza-bares-e-distribuidoras-e-flagra-venda-de-alcool-para-menores-em-itabira/

Procon de Santos Dumont investiga Copasa

O Procon Regional de Santos Dumont abriu, nesta semana, um processo contra a Companhia de Saneamento de MInas Gerais (Copasa) por má prestação de serviços e cobranças indevidas. Durante o período de janeiro de 2025 a outubro de 2026, o órgão recebeu 161 reclamações contra a empresa. O pico das reclamações foi notado sobretudo no segundo semestre deste ano. De acordo com o órgão, a má prestação de serviço reclamada pelos usuários diz respeito às inconstâncias no abastecimento de água, sobretudo em alguns bairros como Córrego do Ouro, Graças, Fátima e Bairro da Glória. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=712625