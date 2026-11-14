SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

ESCRITO POR FERNANDA TEIXEIRA, DE BELO HORIZONTE

11/11/2026 . SISTEMA FAEMG, SENAR, FAEMG

A Semana Internacional do Café (SIC) 2026 começou nesta quarta-feira (11/11), no Expominas, em Belo Horizonte, reunindo lideranças nacionais e internacionais, produtores rurais, empresários e pesquisadores. Em sua 14ª edição, o evento espera receber 27 mil visitantes até sexta-feira (13/11) e movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios.

Na abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou a evolução da cafeicultura brasileira, impulsionada por investimentos em pesquisa, melhoramento genético, tecnologia e pelo trabalho dos produtores rurais. Ele ressaltou o papel da SIC na divulgação do setor e na ampliação das oportunidades de mercado.

“Até alguns anos atrás, os cafés especiais eram raros no nosso país. Hoje, graças a um trabalho firme de pesquisa, melhoramento e ao suor dos nossos produtores, tornamos o café brasileiro um exemplo para o mundo: sustentável, rentável e equilibrado economicamente, socialmente e ambientalmente. Essa feira nada mais é do que uma oportunidade de mostrar ao mundo o que é esse setor tão pujante, que continua crescendo”, afirmou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, ressaltou a união entre as instituições para ampliar a participação dos pequenos produtores nos mercados nacional e internacional. “O que estamos fazendo aqui é unindo esforços, recursos humanos e financeiros para entregar muito mais e ser mais efetivos. O agro é importante para todos os setores: quando o agro vai bem, a indústria, o comércio e os serviços também vão bem”, disse.

Minas Gerais no mercado mundial

A relevância da cafeicultura para a economia mineira foi destacada pelo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes. Segundo ele, o agronegócio responde por 44% das exportações de Minas Gerais, e o café representa aproximadamente 51% desse total.

A abertura contou ainda com representantes internacionais, entre eles os embaixadores da China e do Catar, o presidente da Organização Mundial de Agricultores (WFO), Daniel Mwendah M'Mailutha, e a presidente da Organização Internacional do Café (OIC), Vanusia Nogueira.

Negócios, conhecimento e conexões

Realizada pela Espresso&CO, pelo Sistema Faemg Senar, pelo Sebrae Minas e pelo Governo de Minas Gerais, a SIC tem como tema a proximidade dos 300 anos do café no Brasil, que serão celebrados em 2027. A proposta é valorizar a trajetória da cafeicultura nacional e discutir o futuro da atividade.

“O mundo está muito dinâmico, cheio de novos desafios, como as mudanças climáticas e os hábitos de consumo. A proposta da SIC é discutir, durante esses três dias, esses desafios e as oportunidades do mercado. Nosso foco é a geração de negócios, conhecimento e conexões entre os participantes”, afirmou o sócio da Espresso&CO, Caio Alonso.

A SIC segue até sexta-feira (13/11), das 10h às 19h, no Expominas, em Belo Horizonte. A programação completa está disponível em www.semanainternacionaldocafe.com.br