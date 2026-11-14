COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Norte atrai R$ 28 bilhões em investimentos

O Norte e o Noroeste de Minas Gerais se consolidaram como importantes polos de expansão da energia solar no país. Desde 2023, as duas regiões atraíram 28 projetos do setor, que somam mais de R$ 28 bilhões em investimentos. No Norte de Minas, a capacidade instalada de geração solar passou de 3,82 gigawatts (GW) para 6,11 GW no período, um crescimento de quase 60%. Os números fazem parte do balanço de desenvolvimento econômico divulgado pelo Governo de Minas para o ciclo 2023-2026. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/norte-de-minas-atrai-r-28-bilhoes-em-investimentos-e-quase-dobra-geracao-de-energia-solar/

Natal da Mineiridade começa em 21 de novembro

O Natal da Mineiridade 2026 começa em 21 de novembro, com a inauguração da iluminação especial da Praça da Liberdade e do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Com o tema “Minas: a Casa do Brasil”, a celebração promovida pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), reúne 600 municípios em uma programação que combina tradições natalinas, cultura, patrimônio histórico e turismo. A edição deste ano terá mais de 1,5 milhão de pontos de LED, sete ambientes temáticos, apresentações musicais e atrações para crianças. A programação se estende até 6 de janeiro de 2027, Dia de Reis. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/natal-da-mineiridade-2026-minas-gerais

Cleitinho articula posse no Vale do Jequitinhonha

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, articula a possibilidade de realizar sua cerimônia de posse, em janeiro de 2027, no Vale do Jequitinhonha, em vez de Belo Horizonte. A data prevista é 6 de janeiro, mas o município que receberá a solenidade ainda não foi definido. A iniciativa vai além de uma mudança de local para a cerimônia. Cleitinho também manifestou a intenção de instalar uma estrutura administrativa na região, permitindo a realização de reuniões, despachos e encontros com lideranças políticas e representantes da sociedade. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/

Encontro debate pública municipal

Alfenas foi palco, nos dias 11 e 12 de novembro, de um importante encontro voltado ao fortalecimento e à modernização da gestão pública municipal. O Encontro Técnico de Gestores Municipais reuniu prefeitos, vereadores, secretários, gestores, servidores públicos, profissionais técnicos e especialistas de mais de 50 municípios para discutir os desafios atuais e as perspectivas da administração pública nos municípios. Realizado em parceria pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas – Alago, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas - Cimlago, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Associação Mineira de Municípios (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=222418

MG tem o 2º maior número de negativados

Minas Gerais registrou 8.051.188 consumidores inadimplentes em setembro. O Estado ultrapassou o Rio de Janeiro (8.036.425) e passou a ter o segundo maior número de negativados do país, atrás apenas de São Paulo, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Conforme o Mapa, a mudança de posição em relação ao Rio de Janeiro ocorreu após Minas Gerais registrar um acréscimo de 15.333 inadimplentes entre agosto e setembro, crescimento de 0,19%. No mesmo período, o estado fluminense apresentou redução de aproximadamente 65 mil consumidores nessa condição. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/destaques/minas-gerais-tem-o-2o-maior-numero-de-consumidores-negativados-do-pais/

Fotógrafo de Muriaé expõe obras no Louvre

O fotógrafo muriaeense Pablo Araújo, que atualmente reside em Paris, na França, viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira em outubro. Além de se tornar membro acadêmico da Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture, o profissional teve suas obras expostas no Carrousel du Louvre, espaço localizado no complexo do mundialmente conhecido Museu do Louvre. A conquista representa um importante reconhecimento de sua trajetória artística e profissional, construída ao longo de anos de dedicação à fotografia. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16380/fotografo-de-muriae-expoe-obras-no-museu-do-louvre-em-paris-