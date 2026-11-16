COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Porto Seco de JF tem operações suspensas

O Porto Seco de Juiz de Fora, utilizado para armazenagem e desembaraço aduaneiro de mercadorias de importação e exportação, está desalfandegado desde 3 de novembro, após decisão judicial e determinação da Receita Federal. Uma nova licitação está aberta, com sessão pública marcada para 10 de dezembro. A empresa vencedora terá até 18 meses, a partir da assinatura do contrato, para iniciar as operações, considerando as obras e adequações necessárias à instalação do novo recinto. Ainda não há data definida para a retomada dos serviços. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/15-11-2026/porto-seco-desalfandegado-espera-licitacao.html

Minas apresenta novo Portal de Turismo

Quem planeja viajar por Minas Gerais ganha uma nova ferramenta para descobrir destinos, consultar roteiros e acompanhar a programação de eventos pelo estado. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) escolheu a 38ª edição do Festuris, em Gramado (RS), para apresentar a versão reformulada do Portal Minas Gerais, canal oficial de divulgação turística do estado. Com navegação mais intuitiva, a plataforma reúne informações sobre cidades, atrativos e experiências turísticas. A reformulação também amplia a participação dos municípios na divulgação de seus destinos. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/minas-gerais-apresenta-novo-portal-de-turismo-durante-a-38a-edicao-do-festuris-em-gramado-rs-que-encerra-hoje/

Matas de Minas fortalece rastreabilidade do café

Com o objetivo de fortalecer a Indicação Geográfica (IG) e ampliar as oportunidades de valorização dos cafés da região por meio do selo de rastreabilidade, o Sebrae Minas, o Conselho das Matas de Minas e a Cooperativa dos Cafeicultores de Lajinha (Coocafé), assinaram, o Termo de Compromisso para utilização do Selo de Rastreabilidade Matas de Minas. O projeto “Aliança pela Origem” foi formalizado durante a Semana Internacional do Café (SIC) 2026. Com a entrada da Coocafé – maior cooperativa local, sediada em Lajinha e composta por cerca de 12 mil cafeicultores associados -, a expectativa é promover um salto de escala. Disponível para adesão dos cafeicultores desde 2019, o selo de rastreabilidade funcionava, predominantemente, em nível individual, com volumes menores comercializados diretamente por cada produtor. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/matas-de-minas-fortalece-rastreabilidade-do-cafe-com-parceria-entre-sebrae-minas-conselho-e-coocafe/

Comitê assume gestão da Santa Casa de Araxá

Problemas administrativos, de gestão e uma crise financeira, na Santa Casa de Araxá, vieram a público após denúncias de colaboradores do hospital e de vereadores da Câmara Municipal de Araxá. A situação financeira na instituição de saúde, tem provocado impactos relevantes e preocupantes no cenário que engloba os serviços de saúde pública de Araxá e várias cidades da região que dependem diretamente dos serviços ofertados pelo hospital. Além do risco da interrupção do atendimento à população, a crise da Santa Casa de Araxá, já acumula mais de 100 processos trabalhistas, com pendências relacionadas a depósitos do FGTS a vários anos, sem contar nos rotineiros atrasos no salário dos colaboradores do Hospital. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/comite-de-crise-assume-gestao-da-santa-casa-de-araxa-para-evitar-paralisacao-do-hospital

Parque Ipanema terá espetáculo de Natal

O Parque Ipanema, em Ipatinga, terá o acendimento de sua iluminação natalina no dia 30 de novembro (segunda-feira). A programação integra a 21ª edição do Seminaluz, projeto que também levará atrações de Natal ao Centro de Memória Usiminas. A festa no Parque Ipanema começa às 18h30 e contará com apresentação do Coral dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Banda TOM (Tenente Oswaldo Machado) e a chegada do Papai Noel. Às 20h, será realizado o Grande Concerto Natal das Gerais, sob regência do maestro Everson Salazar. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6366/parque-ipanema-tera-espetaculo-de-luzes-musica-e-chegada-do-papai-noel-veja-a-programacao

Formiga cobra melhorias na BR-354

A segurança no trânsito foi um dos assuntos abordados durante a reunião da Câmara de Formiga. Os vereadores Wolkmar Menezes, Daniel Rodrigues e o presidente Jaci da Rua Nova destacaram situações que exigem atenção dos órgãos competentes, envolvendo tanto a BR-354 quanto a circulação de veículos pesados pelas vias da cidade. As manifestações tiveram como foco a prevenção de acidentes, a melhoria da sinalização e a adoção de providências para garantir mais segurança aos usuários das vias públicas. Wolkmar chamou a atenção para as condições de segurança da rodovia federal, especialmente na altura do quilômetro 517, próximo à ponte do Rio Pouso Alegre e à região conhecida como curva da usina. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/vereadores-cobram-melhorias-na-br-354