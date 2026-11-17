COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Construção de fábrica de R$ 1,8 bilhão é suspensa

O Grupo Boticário confirmou, nesta segunda-feira (16), a suspensão por tempo indeterminado da construção de sua nova fábrica em Pouso Alegre. O empreendimento, anunciado em 2024, previa um investimento de aproximadamente R$ 1,8 bilhão e a geração de 800 empregos diretos no município. Segundo o Grupo Boticário, a decisão foi tomada após uma revisão do cronograma de expansão industrial, que passou a priorizar a otimização das unidades já existentes. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4980/grupo-boticario-suspende-construcao-de-fabrica-r-18-bilhao-em-pouso-alegre

Vacinação contra Covid é baixa em Uberlândia

A vacinação contra a Covid-19 tem baixa adesão em Uberaba, especialmente entre crianças, cuja cobertura está em torno de 2%, segundo a infectologista Daniele Borges Maciel. A especialista alertou para o risco de aumento das infecções durante as festas de fim de ano e reforçou a importância de atualizar a imunização para evitar casos graves e mortes. De acordo com a médica, a circulação do coronavírus continua, assim como a de outros vírus respiratórios, a exemplo do rinovírus e da influenza. Embora a maioria dos casos atuais de Covid-19 apresente sintomas leves ou moderados, a doença ainda pode evoluir para quadros graves, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/so-2-das-criancas-est-o-vacinadas-contra-covid-19-em-uberaba-alerta-infectologista-1.684621

Empresários de Teófilo Otoni participam de missão

Empresários do setor de bares e restaurantes de Teófilo Otoni participaram, entre os dias 8 e 12 de novembro, de uma missão técnica do Sebrae Minas em Paraty, no Rio de Janeiro. A iniciativa promoveu um intercâmbio de experiências com empreendimentos gastronômicos de uma cidade reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Cidade Criativa da Gastronomia. A missão integra as ações do programa Prepara Gastronomia, do Sebrae Minas, voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios do setor de alimentação fora do lar. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=36149

Araguari e FIEMG ampliam parceria

A Prefeitura de Araguari segue trabalhando para ampliar as oportunidades de qualificação profissional e fortalecer o desenvolvimento econômico do município. O vice-prefeito Wesley Lucas e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Karla Fernandes, receberam César Cunha, consultor comercial do Sistema FIEMG, e Alexandre Oliveira, supervisor técnico do SESI/SENAI, em uma reunião voltada ao fortalecimento de parcerias e à discussão de novas ações de capacitação profissional. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-de-araguari-e-sistema-fiemg-discutem-novas-parcerias-para-ampliar-a-qualificacao-profissional/

Feagro 2026 coroa sucesso em Januária

O município de Januária viveu dias de intensa movimentação econômica, técnica e cultural com a realização da terceira edição da Feira Especializada do Agronegócio (Feagro 2026). Promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Januária, o evento superou todas as expectativas ao crescer exponencialmente em relação aos anos anteriores, consolidando-se como o maior polo de difusão tecnológica, negócios e valorização do produtor rural no Norte de Minas. Com entrada gratuita durante os quatro dias de programação, a feira atraiu aproximadamente 35 mil pessoas ao Parque de Exposições Astério Itabayana. (Novo Jornal de Notícias).

https://novojornaldenoticias.com/noticias/feagro-2026-coroa-sucesso-em-januaria/

Fotógrafa de Ipatinga conquista prêmio

A fotógrafa Damille Barros, de Ipatinga, conquistou o primeiro lugar na categoria Gestante em uma rodada de 2026 do Instinto Criativo Maternity, concurso dedicado à fotografia de família e maternidade. Além das 10 fotografias premiadas na categoria, ela recebeu pela primeira vez um prêmio por uma coleção, com imagens do ensaio de Natália e Henrique à espera de Sofia. As dez fotos premiadas foram feitas em estúdio e trazem uma das marcas do trabalho de Damille Barros, que desenha a imagem com luz e sombra. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/fotografa-de-ipatinga-conquista-primeiro-lugar-na-categoria-gestante-do-instinto-criativo-maternity/