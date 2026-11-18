COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Projeto de terras-raras recebe US$ 5 milhões

A Viridis Mining and Minerals recebeu a segunda parcela de US$ 5 milhões de um acordo de US$ 30 milhões firmado em novembro de 2025 com a Ore Investments e a Régia Capital, conforme divulgado na segunda-feira (16). A operação foi realizada por meio da emissão de cerca de 2,1 milhões de ações, ao preço de 3,40 dólares australianos cada, o que representa um prêmio de 17% em relação ao último preço de fechamento dos papéis da companhia. Diferentemente da primeira parcela, financiada pela Ore e pela Régia no início do acordo, os novos recursos foram aportados por meio do fundo brasileiro de minerais críticos, assim como os outros US$ 20 milhões que ainda serão pagos. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/viridis-projeto-colossus/

UPA de Itatiaiuçu terá R$ milhões de reparação

A nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itatiaiuçu receberá R$ 6 milhões para a aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais necessários à estruturação do espaço. Os recursos são provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta 2 (TAC 2) do PAEBM da ArcelorMittal e tiveram sua destinação definida com a anuência da Comissão Representativa dos Atingidos e Atingidas, em diálogo com a Prefeitura e a Assessoria Técnica Independente (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/reparacao-coletiva-r-6-milhoes-do-tac-2-vao-equipar-nova-upa

Patos tem programa de recuperação fiscal

Os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Patos de Minas terão nova oportunidade para colocar as contas em dia. Instituído pela Lei Complementar 759, de 27 de outubro de 2026, o Programa Regulariza Patos oferece descontos de até 95% sobre multas e juros de mora, facilitando a quitação de dívidas tributárias e não tributárias. O benefício contempla débitos vencidos até 28 de outubro deste ano, estejam eles inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles em fase de cobrança administrativa ou judicial, respeitadas as condições previstas na legislação. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/regulariza-patos-oferece-descontos-de-ate-95-em-multas-e-juros-para-quem-deseja-quitar-debitos-com-o-municipio

Estoques de sangue em MG estão baixos

Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão, em média, 40% abaixo do nível considerado adequado em Minas Gerais. O cenário preocupa a instituição, que alerta para o risco de comprometimento do atendimento nos hospitais e até de adiamento de cirurgias caso as doações não aumentem. A situação também é preocupante no Norte de Minas. Em Montes Claros, o hemocentro regional atende toda a demanda transfusional das redes pública e privada da macrorregião. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Fiemg Rio Doce debate escala 5x2

A Fiemg Regional Rio Doce realiza, no dia 19 de novembro, em Governador Valadares, o Café Empresarial “Escala 5×2: impactos, desafios e oportunidades para a indústria”, reunindo empresários, gestores, profissionais de recursos humanos, representantes sindicais e especialistas para discutir um dos temas mais relevantes do momento nas relações de trabalho. O evento abordará os possíveis impactos das propostas de redução da jornada de trabalho e das mudanças nos modelos de escalas adotados pelas empresas brasileiras, especialmente para o setor industrial. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/fiemg-rio-doce-promove-cafe-empresarial-para-discutir-impactos-da-escala-5x2-na-industria/

Arcos terá feira de empregabilidade

A ACE/CDL Arcos está divulgando a Feira da Empregabilidade 2026, projeto desenvolvido em três frentes: diagnóstico da demanda, preparação dos candidatos, conexões entre empresas e profissionais. Uma das finalidades primordiais é conectar empresas e profissionais que buscam oportunidades no mercado de trabalho em Arcos e região. Será no dia 5 de dezembro de 2026, das 8h ao meio-dia, na escola estadual Dona Berenice de Magalhães Pinto, sem nenhum custo para as empresas e público. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/conectar-empresas-e-profissionais-de-arcos-e-regiao-que-estao-em-busca-de-emprego

Casacor Minas será em prédio histórico

A Casacor Minas Gerais deu a largada para sua 32ª edição, que será realizada em 2027, durante um evento de lançamento nesta terça-feira (17), no coração de Belo Horizonte. O encontro reuniu jornalistas, arquitetos, urbanistas e representantes de empresas do setor no Edifício Credireal, no Centro da capital. O imóvel, que marcou a história financeira da cidade, será o cenário da próxima edição da mostra, reforçando a importância da preservação do patrimônio arquitetônico e da valorização da região central. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/casa-e-design/casacor-minas-anuncia-edicao-2027-em-predio-historico-no-coracao-de-bh/