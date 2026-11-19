Com inscrições abertas para 2027, instituição oferece graduação em Engenharia de Controle e Automação e tecnólogo em Ciência de Dados, com descontos de até 60% nas mensalidades

A Faculdade SENAI está ampliando sua presença em Minas Gerais e passa a oferecer cursos de graduação em mais nove cidades do Estado. Além de Contagem, onde a instituição iniciou suas atividades em 2025, a formação superior chega a Juiz de Fora, Itabira, Divinópolis, Ipatinga, Itajubá, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. A expansão fortalece o acesso ao ensino superior tecnólogo e amplia as oportunidades de qualificação profissional em diferentes regiões mineiras.

Com inscrições abertas para turmas que começam em fevereiro de 2027, a Faculdade SENAI oferece duas opções: graduação em Engenharia de Controle e Automação, com duração de cinco anos (dez períodos), e tecnólogo em Ciência de Dados, com duração de dois anos e meio (cinco períodos). Os cursos são voltados à formação de profissionais para atuar em áreas estratégicas da economia, especialmente diante do avanço da digitalização, da inteligência artificial e da automação dos processos produtivos.

A iniciativa reforça o compromisso do SENAI com a formação de profissionais alinhados às necessidades da indústria. Reconhecida por sua tradição na educação profissional, a instituição leva ao ensino superior uma proposta que valoriza o aprendizado prático, a aplicação de tecnologias e a conexão entre o conhecimento acadêmico e os desafios reais do mercado de trabalho.

A expansão também considera as vocações econômicas das diferentes regiões de Minas Gerais. Em Itabira, por exemplo, a mineração demanda cada vez mais soluções tecnológicas para monitoramento de equipamentos, análise de dados e otimização de processos. No Vale do Aço, a automação e a inteligência de dados contribuem para tornar a produção siderúrgica mais eficiente, segura e conectada. Já no Triângulo Mineiro, essas tecnologias encontram aplicações em setores como a indústria de alimentos, a logística e o agronegócio.

Ao aproximar a formação superior desses polos econômicos, a Faculdade SENAI busca contribuir para o desenvolvimento regional e preparar profissionais capazes de acompanhar as transformações tecnológicas que impactam a competitividade das empresas.

Formação conectada às demandas da indústria

O curso de Engenharia de Controle e Automação prepara profissionais para desenvolver, integrar e gerenciar sistemas automatizados, combinando conhecimentos de engenharia, programação, eletrônica, sensores, robótica e tecnologias digitais. A formação permite atuar na modernização de processos industriais, no desenvolvimento de soluções inteligentes e na melhoria da produtividade e da segurança das operações.

Já o tecnólogo em Ciência de Dados é direcionado à formação de profissionais capazes de coletar, organizar, interpretar e transformar grandes volumes de informações em conhecimentos estratégicos para a tomada de decisões. Entre as possibilidades de aplicação estão a inteligência artificial, a análise preditiva, a identificação de padrões e a otimização de processos em diferentes setores econômicos.

As duas graduações estão relacionadas a competências cada vez mais relevantes para a transformação digital das empresas. A proposta da Faculdade SENAI é oferecer uma formação que vá além do conhecimento teórico, aproximando os estudantes das tecnologias utilizadas no ambiente produtivo e ampliando suas possibilidades de inserção e crescimento profissional.

Inscrições abertas e descontos nas mensalidades

Os interessados em ingressar na Faculdade SENAI em 2027 já podem realizar a inscrição. Não há cobrança de taxa de matrícula, e a instituição oferece condições especiais para diferentes públicos.

Durante o mês de novembro, a campanha de Black Friday garante 50% de desconto nas mensalidades para quem realizar a inscrição e efetivar a matrícula em um dos dois cursos, com início em fevereiro de 2027.

Além da campanha promocional, a Faculdade SENAI disponibiliza descontos específicos para trabalhadores da indústria e ex-alunos da instituição:

20% de desconto para trabalhadores da indústria;

35% de desconto para ex-alunos de cursos de qualificação e aperfeiçoamento do SENAI e ex-alunos de cursos técnicos com frequência inferior a 80% e rendimento inferior a 70%;

60% de desconto para ex-alunos de cursos técnicos do SENAI que tenham alcançado, no mínimo, 80% de frequência e 70% de rendimento.–

Também há condições diferenciadas para funcionários do Sistema FIEMG e indústrias parceiras. As regras de concessão e aplicação dos benefícios devem ser consultadas diretamente com a instituição.

Nos nove novos polos, as mensalidades, sem descontos, são de R$ 1.115 para Engenharia de Controle e Automação e R$ 670 para tecnólogo em Ciência de Dados. Na unidade de Contagem, localizada no Centro 4.0, os valores integrais são de R$ 1.240 e R$ 745, respectivamente.

Com a ampliação para dez cidades mineiras, a Faculdade SENAI fortalece sua atuação no ensino superior e amplia as possibilidades de acesso a uma formação tecnológica conectada às demandas da indústria, à inovação e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

As inscrições e outras informações sobre os cursos estão disponíveis no site faculdadesenaimg.com.br.

Imprensa FIEMG