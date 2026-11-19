COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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TCE autoriza Ipatinga contratar o saneamento

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizou nesta quarta-feira (18) a Prefeitura de Ipatinga a assinar o novo contrato de abastecimento de água e esgotamento sanitário com o Grupo Equatorial, que hoje faz a gestão da Copasa em Minas. O contrato anterior, assinado na década de 1970, venceu em fevereiro de 2022. Desde então, a Prefeitura recusou a renovação automática e passou a exigir melhores condições para a cidade. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/tce-autoriza-ipatinga-a-assinar-novo-contrato-de-saneamento-com-a-equatorial/

Prefeito de Iturama interrompe sessão da Câmara

A cobrança por transparência na movimentação de recursos públicos destinados à educação termina em tumulto na Câmara Municipal de Iturama, no Triângulo Mineiro, na noite desta quarta-feira (18). O prefeito José Herculano Pereira dos Santos entra no plenário e interrompe a manifestação da vereadora Ana Lúcia Menezes Santos, que questiona a retirada de mais de R$ 2,4 milhões de uma conta bancária vinculada a convênio firmado com o Governo de Minas Gerais. Documentos revelam que movimentações financeiras envolvendo outros dois convênios também são alvo de questionamentos encaminhados aos órgãos de controle. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/prefeito-de-iturama-interrompe-sess-o-da-camara-durante-cobranca-sobre-r-2-4-milh-es-da-educac-o-1.685985

Faculdade Senai expande atuação em Minas

A Faculdade Senai está ampliando sua presença em Minas Gerais e passa a oferecer cursos de graduação em mais nove cidades do Estado. Além de Contagem, onde a instituição iniciou suas atividades em 2025, a formação superior chega a Juiz de Fora, Itabira, Divinópolis, Ipatinga, Itajubá, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. A expansão fortalece o acesso ao ensino superior tecnólogo e amplia as oportunidades de qualificação profissional em diferentes regiões mineiras. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/faculdade-senai-expande-atuacao-para-mais-nove-cidades-de-mg

Nossa Senhora do Rosário está de volta a Caeté

Ao som dos tambores do grupo cultural Tambores da Piedade e sob o olhar emocionado de dezenas de fiéis, autoridades políticas e eclesiásticas, Caeté viveu, na noite desta quarta-feira (18), um momento histórico: o retorno da imagem barroca de Nossa Senhora do Rosário, desaparecida há 46 anos. Peça sacra do século XVIII, desaparecida desde 1980, foi recuperada pelo Ministério Público de Minas Gerais após ser reconhecida por um devoto em publicação nas redes sociais. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/nossa-senhora-do-rosario-esta-de-volta-a-caete-ao-lugar-de-onde-nunca-deveria-ter-saido/

R$ 5,8 bilhões para reforçar rede elétrica em Minas

A Cemig está investindo R$ 5,8 bilhões na melhoria, expansão e manutenção da infraestrutura elétrica de Minas Gerais. O objetivo é preparar a rede para enfrentar o período chuvoso, marcado pelo risco de tempestades, ventos fortes e descargas atmosféricas, além de melhorar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia nos 774 municípios atendidos pela companhia. Do total previsto, R$ 5,3 bilhões são destinados a obras de melhoria e expansão da rede até o fim de 2026. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/11/17/cemig-investe-r-58-bilhoes-para-reforcar-rede-eletrica-em-minas-durante-chuvas/

Universidade terá Cuidoteca para filhos de estudantes

Estudantes, professores e servidores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) poderão contar com um espaço gratuito para acolher os filhos durante o período em que estiverem envolvidos em atividades acadêmicas ou profissionais. A instituição foi selecionada para receber uma Cuidoteca, espaço gratuito de acolhimento infantil. A estrutura terá capacidade para receber até 40 crianças, de 3 a 12 anos, com ou sem deficiência. O serviço será destinado aos dependentes de estudantes, docentes, técnicos e terceirizados da universidade. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ufop-tera-cuidoteca-gratuita-com-atendimento-noturno-para-filhos-de-estudantes-e-servidores/

Encontro Ciminas recebe prefeitos e empresários em Araxá

A terceira edição do Encontro de Prefeitos do Ciminas – Consórcio Interfederativo de Minas Gerais teve início nesta quinta-feira (19) e vai até sábado (21). O evento sediado no Grande Hotel do Barreiro em Araxá reúne prefeitos, prefeitas e gestores de centenas de municípios mineiros para três dias de imersão focados em governança, planejamento, eficiência administrativa e oportunidades de negócios com empresas parceiras. Cerca de 150 prefeitos de várias regiões de Minas Gerais estão participando do Encontro, com destaque o prefeito Bryan Calvo, da cidade de Hialeah na Flórida nos Estados Unidos. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitos-empresarios-e-palestrantes-participam-do-encontro-ciminas-2026-em-araxa