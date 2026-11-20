Durante conferência climática da ONU, instituição destacou iniciativas de recuperação ambiental em Minas Gerais, conheceu tecnologias agrícolas e discutiu oportunidades comerciais entre Brasil e Turquia

O Sistema Faemg Senar apresentou projetos voltados à recuperação de áreas produtivas, à conservação ambiental e ao uso eficiente dos recursos naturais durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antalya, na Turquia. A participação da instituição incluiu a apresentação de iniciativas desenvolvidas em Minas Gerais e visitas técnicas a empresas agrícolas turcas.

Na terça-feira (17 de novembro), a instituição integrou a programação do Minas Day, espaço dedicado à divulgação de projetos e compromissos de Minas Gerais com a agenda climática. A agenda também contemplou atividades de intercâmbio tecnológico e discussões sobre oportunidades de aproximação comercial entre os dois países.

Entre os destaques estiveram os projetos Agro Mais Verde Cacau e Agro Mais Verde Pastagem, desenvolvidos pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES) em parceria com a Cargill, que associam recuperação ambiental e assistência técnica aos produtores rurais.

Projetos mineiros conciliam produção agropecuária e conservação ambiental

Durante o Minas Day, a gerente de Sustentabilidade do Sistema Faemg Senar, Mariana Ramos, apresentou experiências voltadas à recuperação de áreas produtivas e à adoção de práticas sustentáveis no campo.

Os projetos Agro Mais Verde Cacau e Agro Mais Verde Pastagem buscam integrar a conservação dos recursos naturais à atividade agropecuária, com foco na adaptação às mudanças climáticas e na geração de oportunidades econômicas para os produtores.

As iniciativas contam com ações de assistência técnica e recuperação ambiental, demonstrando possibilidades de desenvolvimento da produção rural associadas à sustentabilidade.

Segundo Mariana Ramos, a ampliação dessas ações depende do fortalecimento de parcerias e da criação de mecanismos de financiamento.

“Os projetos demonstram que é possível conciliar produção agropecuária e conservação ambiental. Para ampliar esse alcance, porém, precisamos fortalecer parcerias e mecanismos de financiamento que permitam levar essas soluções a um número maior de propriedades rurais”, destacou.

A apresentação integrou as atividades destinadas a compartilhar experiências de Minas Gerais relacionadas aos desafios climáticos e à conservação ambiental.

Delegação brasileira conhece tecnologias agrícolas em Antalya

Além da participação na conferência, representantes do Sistema Faemg Senar realizaram visitas técnicas a duas empresas agrícolas na região de Antalya, com o objetivo de conhecer soluções tecnológicas aplicadas à produção rural.

A instituição integrou a delegação brasileira, acompanhada pelo presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Uma das visitas ocorreu na Özaltin Seracilik, empresa especializada na produção de hortaliças em estufas tecnificadas, principalmente tomates e pimentões.

Durante a atividade, os participantes conheceram tecnologias de cultivo sem solo, sistemas automatizados de irrigação e fertirrigação, além de mecanismos de controle das condições climáticas dentro das estufas.

As soluções são utilizadas para aumentar a produtividade e melhorar o aproveitamento de recursos naturais, especialmente da água.

A experiência permitiu à delegação observar práticas relacionadas à automação agrícola e ao controle das condições de produção.

Produção de frutas tropicais também integra intercâmbio tecnológico

A programação incluiu uma visita à Bimuz, empresa especializada na produção e comercialização de bananas e outras frutas tropicais.

No local, os representantes brasileiros conheceram uma estrutura que reúne diferentes etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo até o beneficiamento, a classificação e a maturação dos frutos.

A visita apresentou processos de organização da produção e de preparação dos alimentos para a comercialização.

Para Mariana Ramos, as experiências proporcionaram contato com tecnologias e métodos que podem contribuir para o aprimoramento da agricultura brasileira.

“As experiências mostram possibilidades de aplicação de tecnologias em áreas como uso eficiente da água, manejo fitossanitário, automação e adaptação dos sistemas produtivos às condições climáticas. São conhecimentos que podem contribuir para o aprimoramento da produção no Brasil”, avaliou.

O intercâmbio destacou alternativas para melhorar a eficiência produtiva e adaptar os sistemas agrícolas às condições climáticas.

Empresas turcas demonstram interesse na carne bovina brasileira

As visitas técnicas também abriram espaço para conversas sobre possíveis oportunidades comerciais entre Brasil e Turquia, especialmente relacionadas ao agronegócio.

Embora as empresas visitadas atuem principalmente na produção agrícola, seus representantes demonstraram interesse em conhecer melhor a produção agropecuária brasileira, com destaque para a cadeia da carne bovina.

As conversas abordaram possibilidades de aproximação com o setor pecuário nacional e de ampliação do relacionamento entre os segmentos produtivos dos dois países.

Segundo Mariana Ramos, essas agendas permitem associar a troca de conhecimentos tecnológicos à identificação de oportunidades de negócios.

“Além da troca de experiências e do conhecimento de novas tecnologias, essas agendas permitem identificar oportunidades de negócios e ampliar o relacionamento com outros mercados. O interesse pela produção brasileira de carne bovina reforça a importância de manter o diálogo e aproximar os setores produtivos dos dois países”, concluiu.

Participação na COP31 destaca sustentabilidade e cooperação internacional

A participação do Sistema Faemg Senar na COP31 reuniu atividades voltadas à apresentação de experiências mineiras em sustentabilidade, ao conhecimento de tecnologias agrícolas e à aproximação com representantes do setor produtivo internacional.

Os projetos apresentados no Minas Day destacaram a recuperação ambiental de áreas produtivas e a assistência técnica como instrumentos para conciliar produção agropecuária e conservação dos recursos naturais.

Já as visitas às empresas turcas permitiram conhecer soluções relacionadas ao uso eficiente da água, à automação, ao manejo agrícola e à organização das cadeias produtivas.

As atividades também abriram espaço para o diálogo sobre oportunidades comerciais, reforçando a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento de práticas sustentáveis e para a troca de conhecimentos entre os setores agropecuários de Brasil e Turquia.

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