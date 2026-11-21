Governador eleito começa a definir equipe com nomes para áreas estratégicas; eficiência administrativa, investimentos regionais e qualidade dos serviços públicos estarão entre os principais desafios da próxima gestão

A formação do secretariado do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, começa a revelar os nomes que estarão à frente de áreas estratégicas da administração estadual. Com a promessa de montar uma equipe técnica, o futuro governo terá como um de seus principais desafios transformar as escolhas administrativas em resultados concretos para a população, especialmente nos municípios do interior.

Para quem depende de uma consulta especializada, da manutenção de uma rodovia estadual ou de uma escola em boas condições, a avaliação da próxima gestão estará diretamente relacionada à qualidade dos serviços oferecidos e à capacidade de solucionar problemas.

Em entrevista ao Flow Podcast, no dia 19 de novembro, Cleitinho defendeu a formação de um secretariado técnico e afirmou que poderá afastar integrantes da equipe caso identifique irregularidades.

“Vou montar um secretariado técnico, um secretariado que eu possa mandar embora”, declarou.

A afirmação estabelece um compromisso que poderá ser acompanhado ao longo do mandato. A definição dos nomes representa apenas a primeira etapa de um processo que também envolverá planejamento, execução orçamentária, estabelecimento de prioridades e prestação de contas à sociedade.

Planejamento administrativo e investimentos regionais estarão entre as responsabilidades da futura equipe do governo mineiro.

Cleitinho anuncia nomes para áreas estratégicas do governo

Entre os integrantes anunciados para a futura administração está o economista Thiago Toscano, escolhido para a área de Desenvolvimento Econômico.

Ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Toscano aceitou o convite para integrar a equipe do governador eleito.

Na Secretaria de Planejamento e Gestão, o nome confirmado é o do ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli, que anunciou em 13 de novembro que assumirá a pasta.

Para a presidência da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Cleitinho indicou Otto Levy, que já ocupou o cargo de secretário de Planejamento e Gestão durante o governo de Romeu Zema.

Na Advocacia-Geral do Estado, o escolhido foi o procurador de carreira Danilo Antônio de Souza Castro, anunciado em 17 de novembro. Castro já exerceu a função de advogado-geral adjunto.

As indicações começam a definir os responsáveis por decisões relacionadas à economia, ao planejamento administrativo, à gestão jurídica e à infraestrutura energética do estado.

Essas áreas possuem impacto direto sobre os municípios mineiros, especialmente na atração de investimentos, na organização dos serviços públicos e na execução de projetos regionais.

Segurança pública também terá novos dirigentes

As primeiras definições da equipe incluem mudanças em cargos estratégicos da área militar.

Em 17 de novembro, foram anunciados os nomes dos coronéis Ralfe Veiga de Oliveira, indicado para o comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e Israel Calixto Júnior, escolhido para a chefia do Estado-Maior.

Também foi anunciado o coronel Leandro Coura Mafra para o Gabinete Militar do Governador.

As indicações estabelecem parte da estrutura de comando que atuará na área de segurança e no assessoramento militar da próxima administração estadual.

Com os anúncios, começam a ser identificados os profissionais que responderão por decisões administrativas e operacionais em setores relevantes para o funcionamento do governo.

Conhecimento das regiões será essencial para a gestão estadual

Na avaliação desta coluna, a qualificação técnica dos futuros secretários deverá estar acompanhada do conhecimento sobre as diferentes realidades de Minas Gerais.

Administrar um estado com municípios de características econômicas, sociais e territoriais distintas exige compreender as demandas locais, ouvir os responsáveis pela execução dos serviços e identificar os obstáculos que dificultam a implementação de soluções.

Uma prefeitura de pequeno porte, por exemplo, pode precisar de apoio técnico para elaborar projetos e acessar recursos.

Um hospital regional pode depender de decisões que envolvam diferentes municípios, enquanto uma intervenção em rodovia estadual pode ser fundamental para o transporte de pacientes, estudantes e da produção rural.

Manutenção e recuperação de rodovias estão entre as demandas de infraestrutura dos municípios mineiros.

São situações que demonstram a importância de aproximar o planejamento estadual das necessidades concretas da população.

O desafio da futura equipe será transformar decisões administrativas em ações capazes de produzir resultados nas diferentes regiões mineiras.

Transição de governo apresenta dados sobre orçamento e serviços públicos

O processo de transição oferece informações que poderão orientar a definição das prioridades da próxima gestão.

Em reunião sobre Planejamento e Gestão, realizada em 19 de novembro, representantes da atual administração apresentaram à equipe do governador eleito informações relacionadas ao orçamento estadual, quadro de servidores, atendimento ao cidadão, compras públicas e acordos de reparação.

Esses dados poderão contribuir para a identificação das políticas que deverão ter continuidade, das áreas que necessitam de ajustes e dos compromissos que poderão ser assumidos considerando os recursos disponíveis.

Para que a população acompanhe o desempenho das secretarias, será importante estabelecer metas com informações claras sobre os problemas identificados, as providências previstas, os prazos de execução e os resultados esperados.

A apresentação desses indicadores por região também poderá permitir uma avaliação mais precisa das ações do governo.

Saúde, educação e infraestrutura estarão entre os principais indicadores

A eficiência do futuro secretariado poderá ser acompanhada por meio de resultados em áreas diretamente relacionadas à rotina dos cidadãos.

Na saúde , os indicadores poderão considerar o acesso a consultas especializadas e procedimentos sob responsabilidade estadual.

, os indicadores poderão considerar o acesso a consultas especializadas e procedimentos sob responsabilidade estadual. Na infraestrutura , a avaliação poderá envolver a execução das intervenções nas rodovias, o cumprimento dos prazos e a qualidade das obras realizadas.

, a avaliação poderá envolver a execução das intervenções nas rodovias, o cumprimento dos prazos e a qualidade das obras realizadas. Já na educação, as condições das escolas da rede estadual poderão servir como referência para acompanhar as melhorias implementadas.

Na avaliação desta coluna, a divulgação periódica de resultados regionalizados contribuiria para ampliar a transparência da gestão pública.

Essas informações também ofereceriam às prefeituras, câmaras municipais e à imprensa instrumentos para acompanhar a execução das políticas públicas e cobrar providências de maneira mais objetiva.

Relação com prefeitos será decisiva para atender demandas do interior

Outro desafio da próxima administração será construir uma relação institucional permanente com os gestores municipais.

Os futuros secretários precisarão manter diálogo com prefeitos e lideranças locais, compreender as demandas apresentadas e explicar os critérios utilizados para definir investimentos e prioridades.

Esse relacionamento também exigirá transparência nas situações em que determinadas solicitações não puderem ser atendidas.

O compromisso institucional deverá considerar a distribuição de atenção e recursos com base em necessidades demonstradas, critérios públicos e capacidade de execução, independentemente da posição partidária dos prefeitos.

Para os municípios do interior, essa relação será especialmente importante na busca por soluções que dependem da participação do governo estadual.

Resultados nos municípios serão o principal teste da equipe

Ao anunciar a intenção de formar um secretariado técnico, Cleitinho Azevedo assume o compromisso de justificar suas escolhas e acompanhar o desempenho dos profissionais nomeados.

Entretanto, a experiência e a qualificação dos integrantes da equipe representam apenas parte da avaliação que será feita ao longo do mandato.

Na prática, os resultados dependerão da capacidade de transformar planejamento em serviços, investimentos e melhorias que cheguem à população.

Para o interior de Minas Gerais, o principal indicador de desempenho estará na presença efetiva do Estado e na solução de problemas que afetam o cotidiano das cidades.

O currículo ajudará a apresentar cada integrante. O trabalho nas cidades mostrará o que cada um conseguiu fazer.

Adelino Júnior

Colunista Político do SINDIJORI MG

Instagram: @adelino.jor