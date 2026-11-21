COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Turismo em Minas precisa de mais investimentos

As atividades turísticas de Minas Gerais ampliaram o número de empregos formais de 226.151 para 243.870 entre setembro de 2023 e setembro de 2026, aumento de 7,8%. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, foram criados 17.719 vínculos no período, o terceiro maior crescimento absoluto do país. O economista Gelton Pinto Coelho explica que o emprego formal se dá sob demanda. “Infelizmente, o governo estadual seguiu caminho contrário nos últimos anos e não investiu em infraestrutura para receber adequadamente os turistas. Projetos consolidados foram esvaziados e desmontados em termos de políticas públicas. Os resultados poderiam ser muito mais amplos e o crescimento mais consolidado”. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/turismo-possui-forte-potencial-para-crescer-ainda-mais-em-minas-gerais/

JF rejeita vigilância armada nas escolas

A Câmara Municipal de Juiz de Fora rejeitou, por 11 votos a quatro, o projeto de lei que previa a presença de vigilantes armados nas escolas, a instalação de câmeras nas salas de aula e a realização de simulações de ataques. A votação ocorreu no início da noite desta quinta-feira (19), após dois adiamentos e três dias de mobilização de professores no Legislativo. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/19-11-2026/camara-de-juiz-de-fora-rejeita-projeto-que-previa-vigilancia-armada-nas-escolas.html

Prefeitura vai municipalizar hospital em Araxá

O prefeito de Araxá, Robson Magela, assegurou o pagamento integral dos salários do pessoal da Santa Casa e Hospital Casa do Caminho até dezembro e inclusive o 13º com recursos municipais em entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira, 19. Ele também anunciou o início do processo de municipalização do Hospital Casa do Caminho ao invés da construção de um novo diante da crescente demanda da saúde pública em média e alta complexidade. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/municipalizacao-casa-do-caminho/

Sicoob MG libera R$ 1,8 bilhão para o café

Entre 1º de julho e 31 de outubro, o Sicoob Minas Gerais já liberou R$ 1,8 bilhão em crédito a produtores de café no estado. A cifra faz parte dos R$ 20 bilhões projetados para o Plano Safra 2026/27, anunciados pela instituição em julho passado. A produção cafeeira, a soja e os bovinos de corte devem receber cerca de 40% do montante total. Os números foram apresentados pelo presidente do Sicoob Minas Gerais, João Noronha, durante a Semana Internacional do Café 2026. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/sicoob-mg-libera-r-18-bilhao-em-credito-para-o-cafe-nos-primeiros-meses-da-safra-2026-27/

Inovação premia campeões em Montes Claros

A Semana Municipal de Inovação de Montes Claros encerrou suas atividades consolidando a Capital do Norte de Minas como polo dinâmico de tecnologia, empreendedorismo e capacitação regional. O evento reuniu estudantes, mentores, empresários e especialistas para debater soluções digitais, educação financeira e modernização dos serviços públicos. O ponto alto do encerramento, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), foi a premiação do Hackathon InovaMoc, maratona que desafiou talentos locais a criarem soluções tecnológicas para gargalos municipais. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/semana-de-inovacao-premia-campeoes-em-montes-claros/

Museu do Ferroviário será reinaugurado

Será entregue nesta segunda-feira (24) a reforma do Museu do Ferroviário e a inauguração oficial do projeto Estação de Memórias. A cerimônia integra a programação comemorativa dos 159 anos de emancipação de Sete Lagoas. O projeto começou a ser implantado na cidade em maio de 2025, quando a AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, em parceria com a Prefeitura Municipal e com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, iniciou um amplo trabalho de mobilização da comunidade para resgatar a memória da ferrovia no município.

https://www.setedias.com.br/destaques/2026/museu-do-ferroviario-sera-reinaugurado-com-projeto-estacao-de-memorias-em-sete-lagoas/