Crédito: Adriano Tanaka/CAMP

Raquel Vasconcelos, Bia Valle e Matheus Dias participaram de painel na ESPM, em São Paulo, sobre os desafios das campanhas para vereadores e deputados, com foco em posicionamento, mobilização e comportamento do eleitor

Três profissionais mineiros participaram do 3º Seminário do CAMP – Estratégia, Comunicação e Democracia, realizado na terça-feira (17 de novembro), na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo. O encontro reuniu especialistas de diferentes regiões do Brasil para discutir os desafios da comunicação política e as estratégias que devem influenciar as próximas disputas eleitorais.

Representando Minas Gerais, Raquel Vasconcelos, superintendente de Comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte e consultora em marketing político; Bia Valle, consultora em marketing político; e Matheus Dias, fundador da Opus Pesquisa, integraram o painel “A Batalha das Proporcionais”.

O debate abordou as particularidades das campanhas para vereadores e deputados, eleições que determinam a composição das câmaras municipais, das assembleias legislativas e da Câmara dos Deputados.

Promovido pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), em parceria com a ESPM, o seminário contou com sete painéis ao longo do dia. A programação reuniu profissionais envolvidos em importantes campanhas eleitorais do país, professores, advogados eleitoralistas e representantes da sociedade.

Entre os assuntos discutidos estiveram o comportamento do eleitor, o uso da inteligência artificial nas campanhas, os bastidores da eleição presidencial e a ética no marketing político.

Estratégias para campanhas proporcionais ganham destaque

O painel “A Batalha das Proporcionais” discutiu os principais fatores envolvidos na construção de candidaturas competitivas, considerando as características específicas das eleições proporcionais.

Mediado por Matheus Dias, o encontro também contou com a participação de Leurinbergue Lima, CEO da MSL Estratégia, e Nani Blanco, sócia-fundadora da agência Nuvem.

Os especialistas abordaram temas como posicionamento político, diferenciação de candidaturas, presença territorial, mobilização de eleitores, gestão de recursos e relacionamento com partidos e federações.

Também foram discutidos os desafios relacionados aos quocientes eleitoral e partidário, mecanismos que influenciam a distribuição das vagas nas eleições proporcionais.

Para Matheus Dias, o conhecimento sobre o perfil dos eleitores e as características de cada território é um dos elementos fundamentais para o planejamento de campanhas.

“Na eleição proporcional, o candidato disputa voto a voto, inclusive dentro da própria chapa. Por isso, conhecer o eleitor e o território a partir de dados é o que aumenta as chances de sucesso de um candidato ou candidata. Trazer a experiência de Minas para esse debate nacional mostra o quanto o estado tem a contribuir com o marketing político brasileiro”, afirmou.

Raquel Vasconcelos defende maior atenção aos problemas das cidades

Durante o painel, Raquel Vasconcelos apresentou uma reflexão sobre os caminhos da comunicação política para as eleições municipais de 2028.

A especialista destacou a importância de aproximar as campanhas eleitorais dos problemas enfrentados diariamente pela população, em vez de concentrar o debate exclusivamente na polarização ideológica.

Segundo ela, os desafios estruturais dos municípios precisam ocupar uma posição central nas discussões políticas, especialmente nas disputas que envolvem a escolha de representantes locais.

“É nas cidades que a vida acontece e que as pessoas sentem, todos os dias, o impacto das decisões políticas. Aproximar o debate público das necessidades da população é o caminho para resgatar a confiança de que a política pode melhorar a vida das pessoas, e essa transformação começa nas cidades”, defendeu.

A abordagem apresentada por Raquel colocou em discussão a relação entre comunicação eleitoral, demandas municipais e confiança da população na capacidade de atuação dos representantes políticos.

Bia Valle aponta desafios para candidaturas moderadas

A consultora Bia Valle concentrou sua participação nos elementos que considera essenciais para o desempenho de uma campanha proporcional.

Segundo a especialista, uma candidatura competitiva precisa reunir três pilares: posicionamento, estrutura e mobilização.

O posicionamento está relacionado à forma como o candidato se apresenta ao eleitorado, enquanto a estrutura e a mobilização envolvem as condições necessárias para organizar e executar a campanha.

Bia também apresentou sua avaliação sobre as dificuldades que poderão ser enfrentadas por candidatos de perfil moderado, que não se identificam diretamente com os polos ideológicos.

“Uma campanha proporcional de sucesso se sustenta em posicionamento, estrutura e mobilização. Minha previsão é que a disputa vai ser mais difícil para candidatos e candidatas moderados, e essas campanhas vão ter muito menos espaço para errar em qualquer um desses três eixos”, avaliou.

A análise destacou a necessidade de planejamento e consistência na condução das campanhas, especialmente diante de um cenário eleitoral que, na avaliação da consultora, poderá oferecer menor margem para erros estratégicos.

Seminário reúne especialistas para discutir comunicação e democracia

O 3º Seminário do CAMP também abriu espaço para debates sobre as transformações na comunicação política e os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam no planejamento e na execução de campanhas eleitorais.

A programação abordou questões relacionadas às novas tecnologias, ao comportamento dos eleitores e à responsabilidade ética dos profissionais do setor.

A participação dos três representantes mineiros no painel sobre eleições proporcionais levou ao encontro nacional perspectivas relacionadas ao uso de dados, à valorização das demandas municipais e à construção de estratégias eleitorais.

Sobre o CAMP

O Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP) reúne profissionais de estratégia e comunicação política de diferentes regiões do Brasil.

Em parceria com a ESPM, a entidade promove seu seminário anual para discutir os desafios das campanhas eleitorais, a conduta profissional, a ética no marketing político e o fortalecimento da democracia.

Mais informações: www.campbrasil.com.br.