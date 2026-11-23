COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Uberlândia terá um dos prédios mais altos do Brasil

Uberlândia ganhará uma torre residencial com aproximadamente 230 metros de altura, integrada ao complexo do Center Shopping. O empreendimento da Center Shopping Urbanismo, braço imobiliário do grupo Center Shopping, é projetado para ser o prédio mais alto da cidade e um dos mais altos do Brasil, além de inaugurar uma nova etapa de transformação no entorno do bairro Tibery. O projeto foi protocolado na Prefeitura de Uberlândia em 6 de novembro e a estimativa preliminar é de aproximadamente 70 andares, número que ainda depende da confirmação dos detalhes técnicos. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/mercado-imobiliario/uberlandia-tera-um-dos-predios-mais-altos-do-brasil/

Comunicação de longo alcance ganha reforço em Itabira

Os praticantes do radioamadorismo em Itabira e região contam com um novo e importante recurso para as comunicações via rádio. Entrou em operação no dia 1º de agosto de 2026 a repetidora VHF PY4CDI, uma iniciativa idealizada, fundada e mantida de forma independente pelos próprios radioamadores do município. O equipamento está instalado estrategicamente na torre da Rádio Antártida FM, localizada no Alto dos Pinheiros. A altitude e a posição geográfica do ponto favorecem a propagação do sinal, ampliando significativamente o alcance das transmissões locais e regionais para estações fixas, móveis e portáteis (HTs). (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/comunicacao-de-longo-alcance-ganha-reforco-em-itabira-com-a-entrada-em-operacao-da-repetidora-vhf-py4cdi/

Divinópolis faz revisão nas compras

Uma denúncia do deputado federal eleito Gleidson Azevedo nas redes sociais levou a Prefeitura de Divinópolis a suspender uma ata de registro de preços para apurar possíveis divergências nos valores de materiais e ferramentas. O caso veio à tona após o parlamentar apresentar uma roçadeira que, segundo ele, teria sido comprada por R$709 e registrada para fornecimento ao Município por aproximadamente R$6,4 mil. Em resposta, a prefeita Janete Aparecida determinou a paralisação do documento e a realização de um levantamento dos itens. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/apos-denuncia-prefeita-suspende-ata-e-anuncia-revisao-de-compras-municipais

Teófilo Otoni debate concessão da BR-116 e pedágios

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni deverá realizar uma audiência pública para discutir o início das atividades da concessionária responsável pela administração da BR-116, conhecida como Rio-Bahia, e a implantação da cobrança de pedágios. A realização do debate foi solicitada pelo vereador João Gabriel, que defende a ampliação dos esclarecimentos à população sobre o funcionamento da concessão e seus impactos para quem utiliza a rodovia. A cobrança está prevista para começar em dezembro, por meio do sistema eletrônico free flow, que identifica os veículos quando passam por pórticos instalados ao longo da estrada, sem necessidade de parada. No trecho da BR-116 entre Governador Valadares e a divisa com a Bahia, estão previstos cinco pontos de cobrança (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=36207

Farmácia oferece fraldas geriátricas em JF

Moradores de Juiz de Fora contam com mais de cem unidades de fraldas geriátricas gratuitas por meio das farmácias credenciadas pelo programa Farmácia Popular do Governo Federal. A iniciativa contempla diretamente idosos e pessoas com deficiência que necessitam do insumo para o cuidado diário e a manutenção da saúde. O benefício é destinado a pessoas com 60 anos ou mais ou pessoas com deficiência com indicação médica. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/farmacia-popular-oferece-distribuicao-gratuita-de-fraldas-geriatricas-em-juiz

Viçosa registra segunda maior inflação do ano

Viçosa registrou, em outubro, a segunda maior inflação de 2026. Segundo dados divulgados pelo Índice de Preços ao Consumidor de Viçosa (IPC-Viçosa), os preços subiram 1,39% no município. O resultado ficou atrás apenas do registrado em abril, quando o índice chegou a 1,63%. Entre janeiro e outubro, Viçosa apresentou alta nos preços em nove dos dez meses analisados. A única queda ocorreu em agosto, quando o índice registrou variação negativa de 0,44%. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-registra-segunda-maior-inflacao-do-ano-em-outubro