Solenidade será realizada em 25 de novembro, em Santa Rita do Sapucaí, e reconhecerá personalidades, empresas e tecnologias que contribuíram para transformar a cidade em referência nacional e internacional em inovação

O Vale da Eletrônica, um dos principais polos tecnológicos do Brasil, celebra 40 anos de trajetória em 2026 com uma programação especial dedicada à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. As comemorações serão realizadas no dia 25 de novembro, a partir das 19h, no Restaurante Casa de Sinhá, e incluirão a 16ª edição da Comenda Sinhá Moreira.

Promovido pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (SINDVEL), com apoio do Sebrae Minas, o evento reunirá homenagens a empreendedores pioneiros, instituições, lideranças e empresas que participaram da construção do ecossistema tecnológico da região.

A edição comemorativa também reconhecerá o produto mais inovador do Vale da Eletrônica e a empresa associada com o maior número de funcionários em 2026, além de apresentar um catálogo digital com tecnologias desenvolvidas pelas indústrias do polo.

Homenagens reconhecem pioneiros do desenvolvimento tecnológico

A programação terá início com uma solenidade em comemoração às quatro décadas do Vale da Eletrônica, destacando a contribuição dos empreendedores que participaram da consolidação do polo a partir da década de 1980.

As homenagens contemplarão representantes das diferentes áreas tecnológicas e instituições que integram o ecossistema de inovação de Santa Rita do Sapucaí.

Também serão realizadas homenagens in memoriam a três personalidades que contribuíram para o desenvolvimento tecnológico e econômico do município:

Paulo Frederico de Toledo , ex-prefeito responsável pela criação da marca Vale da Eletrônica;

, ex-prefeito responsável pela criação da marca Vale da Eletrônica; Jefferson Gonçalves Mendes , ex-prefeito de Santa Rita do Sapucaí;

, ex-prefeito de Santa Rita do Sapucaí; Navantino Dionízio Barbosa Filho, professor e ex-diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).

O deputado estadual Dalmo Ribeiro também será homenageado por sua atuação na criação da Lei Estadual nº 16.296/2006, que instituiu a política estadual de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs), inspirada na experiência desenvolvida em Santa Rita do Sapucaí.

Para o presidente do SINDVEL, Roberto de Souza Pinto, o aniversário representa uma oportunidade de reconhecer a contribuição coletiva de diferentes gerações de empreendedores e instituições.

“Essa foi uma semente plantada por Dona Sinhá lá atrás, com a criação da ETE, mas que, a partir de 1986, ganhou nome, se consolidou como marca e transformou Santa Rita do Sapucaí em referência nacional e internacional em tecnologia”, destacou.

Comenda Sinhá Moreira terá premiações especiais em 2026

Após a solenidade comemorativa, será realizada a 16ª edição da Comenda Sinhá Moreira, tradicional reconhecimento às contribuições para o desenvolvimento do Vale da Eletrônica.

Neste ano, a premiação terá caráter especial em razão das comemorações dos 40 anos do polo tecnológico.

Entre os destaques estão duas categorias voltadas às empresas associadas ao SINDVEL: Produto Inovador, que reconhecerá uma tecnologia desenvolvida no Vale da Eletrônica, e Empresa com Maior Número de Funcionários em 2026.

As empresas finalistas serão anunciadas durante a cerimônia.

A proposta é valorizar tanto a capacidade de desenvolvimento tecnológico quanto a contribuição das indústrias para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

Catálogo digital reunirá centenas de tecnologias desenvolvidas no Vale

Como parte das comemorações, o SINDVEL convidou suas empresas associadas a apresentarem cinco de seus principais produtos, serviços e soluções tecnológicas.

O material será reunido em um catálogo digital, com lançamento previsto para o evento de 25 de novembro e posterior disponibilização nos canais de comunicação da entidade.

A publicação reunirá centenas de tecnologias desenvolvidas no Vale da Eletrônica, ampliando a visibilidade das empresas e demonstrando a diversidade de soluções oferecidas pelo polo.

Atualmente, o ecossistema reúne cerca de 15 mil produtos disponibilizados ao mercado, número que evidencia a variedade da produção tecnológica local.

A partir das soluções apresentadas pelas empresas associadas, o sindicato selecionou um produto para receber o reconhecimento na categoria Produto Inovador.

A premiação terá caráter simbólico, representando também uma homenagem às empresas que, ao longo das últimas quatro décadas, contribuíram para o desenvolvimento tecnológico da região.

Lideranças do Sebrae Minas serão homenageadas

A edição especial da Comenda Sinhá Moreira também reconhecerá a atuação de representantes do Sebrae Minas no fortalecimento do empreendedorismo e da inovação em Santa Rita do Sapucaí.

Na categoria Personalidade Ilustre, serão homenageados o diretor-superintendente do Sebrae-MG, Afonso Maria Rocha, e o diretor de Operações, Marden Márcio Magalhães.

O reconhecimento destaca a contribuição dos dois dirigentes e a parceria institucional estabelecida entre o Sebrae e o Vale da Eletrônica.

Segundo Roberto de Souza Pinto, a atuação conjunta tem sido importante para a consolidação do ecossistema tecnológico.

“Desde os primeiros passos do Vale da Eletrônica, o Sebrae tem sido parceiro estratégico em sua consolidação e fortalecimento. Uma parceria de décadas, que sempre teve à frente o trabalho dos nossos parceiros Afonso e Marden”, ressaltou.

Concurso de redação envolve estudantes de Santa Rita do Sapucaí

A programação também incluirá o tradicional Concurso de Redação “Sinhá Moreira – uma mulher à frente de seu tempo”, iniciativa que valoriza a história e o legado da personalidade que dá nome à comenda.

Em 2026, o concurso recebeu 70 redações produzidas por estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das redes municipal e estadual de Santa Rita do Sapucaí.

Como novidade da edição comemorativa, foi criada uma categoria exclusiva para alunos dos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

A premiação contemplará os primeiros colocados dos períodos da manhã, tarde e noite, além da escolha de uma redação destaque.

A participação dos estudantes integra as comemorações dos 40 anos do Vale da Eletrônica e reforça a valorização da educação na trajetória de desenvolvimento tecnológico do município.

Quatro décadas de inovação e empreendedorismo

A celebração dos 40 anos do Vale da Eletrônica marca uma trajetória construída a partir da integração entre educação, empreendedorismo, indústria e desenvolvimento tecnológico.

Desde a consolidação da marca, em 1986, Santa Rita do Sapucaí passou a ser reconhecida pela presença de empresas e instituições ligadas à produção de equipamentos eletrônicos e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A programação comemorativa busca reconhecer os responsáveis por essa trajetória e dar visibilidade às tecnologias que continuam sendo desenvolvidas pelas empresas do polo.

Ao reunir homenagens históricas, reconhecimento empresarial e participação de estudantes, a edição especial da Comenda Sinhá Moreira estabelece uma conexão entre os pioneiros do Vale da Eletrônica e as novas gerações que integram seu ecossistema de inovação.

Serviço

Evento: Celebração dos 40 anos do Vale da Eletrônica e 16ª Comenda Sinhá Moreira

Data: 25 de novembro de 2026

Horário: A partir das 19h

Local: Restaurante Casa de Sinhá, Santa Rita do Sapucaí (MG)

Realização: SINDVEL

Apoio: Sebrae Minas