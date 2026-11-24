COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ônibus param em protesto em Juiz de Fora

Os ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora tiveram a circulação interrompida na Avenida Rio Branco, na Região Central de Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira (23). A paralisação ocorreu durante uma manifestação dos trabalhadores rodoviários, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (SinttroJF), em protesto contra a violência sofrida por profissionais da categoria. Os trabalhadores fizeram uma passeata pela Avenida Getúlio Vargas. A circulação dos ônibus voltou ao normal por volta das 12h40. O ato foi convocado após um motorista ser agredido durante o trabalho, no último sábado (Tribuna de Minas).

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-11-2026/onibus-param-na-avenida-rio-branco-durante-protesto-de-rodoviarios-contra-violencia-em-juiz-de-fora.html

BH recebe Encontro dos Municípios Mineradores

Belo Horizonte recebe, nesta terça (24) e quarta-feira (25), o 7º Encontro Nacional dos Municípios Mineradores. Promovido pela Associação Brasileira dos Municípios Mineradores (AMIG Brasil), o evento será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A programação reúne prefeitos, gestores públicos, pesquisadores e especialistas para discutir os impactos da mineração sobre as cidades. Entre os temas estão Reforma Tributária, licenciamento ambiental, mudanças climáticas, minerais críticos e gestão territorial. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Projetos de incentivo ao esporte chegam a Pains

Estão abertas as inscrições para as novas turmas gratuitas de futsal dos projetos A Bola e o Sonho! -Ano II e Formando Campeões- Ano II, iniciativas sociais desenvolvidas pela Organização da Sociedade Civil (OSC) De Peito Aberto (DPA) com patrocínio da Lhoist, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. A iniciativa, que já ocorre em Arcos, agora chega ao município de Pains. Serão 105 vagas oferecidas para crianças e jovens painenses, incluindo a primeira turma exclusiva de futsal feminino da iniciativa.

https://www.jornalcco.com.br

Santana do Paraíso busca investidores

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, participou da Feira de Cultura e Negócios da Flórida, nos Estados Unidos, um dos eventos de destaque do segmento em território norte-americano. Durante a programação da última quarta-feira (18), o prefeito ministrou uma palestra para aproximadamente 2 mil pessoas, representantes de cerca de 70 países, apresentando o potencial econômico de Santana do Paraíso e do Vale do Aço e as oportunidades de negócios e parcerias internacionais que a região pode oferecer. Em sua palestra, Bruno Morato destacou características econômicas do município e da região, com ênfase nos setores siderúrgico, metalmecânico e de cosméticos, além do potencial de exportação de produtos como o mel. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br

Poços tem regras para a administração

A Prefeitura publicou o Decreto que regulamenta a Lei Municipal e estabelece procedimentos para prevenir e fiscalizar situações de conflito de interesses envolvendo agentes públicos municipais. A medida define regras para o exercício de atividades privadas por servidores e ocupantes de cargos públicos, com o objetivo de evitar que interesses particulares interfiram no desempenho das funções públicas ou comprometam o interesse coletivo. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/11/23/decreto-estabelece-regras-para-evitar-conflito-de-interesses-na-administracao-publica/

Araguari realiza Mostra de Educação

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Emcantar Cia Cultural, promoverá, no dia 3 de dezembro, às 14h, a Mostra de Educação em Tempo Integral – Pedagogia do Encantamento. O evento reunirá apresentações culturais e atividades desenvolvidas pelos estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa busca apresentar à comunidade os resultados das experiências realizadas no âmbito da Educação em Tempo Integral, destacando o desenvolvimento dos alunos em diferentes áreas do conhecimento.

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-de-araguari-realiza-mostra-de-educacao-em-tempo-integral-em-dezembro/

Guaxupé prevê queda de arrecadação

A Prefeitura Municipal de Guaxupé, que até 31 de dezembro de 2025 vinha acumulando superávits de valores elevados, com a crise que assola o país e principalmente em relação à baixa cotação do café, principal produto de exportação da região, e devido à isenção do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, com mais de 20 anos de uso, passou a ter uma queda considerável na arrecadação de recursos próprios do município. Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/expectativa-aponta-que-a-prefeitura-de-guaxupe-devera-ter-uma-queda-de-arrecadacao-superior-a-31-milhoes-de-reais/