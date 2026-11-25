COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Nanuque pode entrar no radar da BYD

A possibilidade de instalação de uma nova unidade industrial da chinesa BYD no Brasil reacendeu as expectativas de desenvolvimento econômico no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Com investimento estimado em R$ 1 bilhão e previsão de geração de aproximadamente 2 mil empregos, o projeto de produção de vans e caminhões elétricos representa uma oportunidade que pode transformar a realidade econômica de municípios do interior mineiro. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/nanuque-pode-entrar-no-radar-da-byd-para-receber-nova-fabrica-de-eletricos

Covid: Ouro Preto ativa comitê de crise

A cidade de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, registrou 95 casos de Covid-19 em novembro. Os dados foram contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, na quinta-feira (19). De acordo com o boletim epidemiológico, não foram assinalados óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao coronavírus. A secretaria informou que o monitoramento dos casos continua em andamento e será divulgado semanalmente. “A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai publicar, toda semana, o boletim com os números da Covid-19 em Ouro Preto”, divulgou. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/diante-do-aumento-no-numero-de-casos-de-covid-19-ouro-preto-ativa-comite-de-crise/

Fim da Violência contra a Mulher mobiliza Valadares

O Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Governador Valadares, com coordenação executiva do Instituto de Desenvolvimento de Políticas Públicas, realiza no próximo domingo, 29 de novembro, a 9ª Caminhada pelo Fim da Violência contra a Mulher. Realizada há nove anos pelo Grupo Mulheres do Brasil, a caminhada consolidou-se como uma mobilização de conscientização e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em Governador Valadares. A iniciativa integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha que promove a reflexão sobre a violência de gênero. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher-mobiliza-instituicoes-e-sociedade-civil-em-governador-valadares/

Mosaic decide prolongar a paralisação em Uberaba

A Mosaic decidiu prolongar a paralisação de parte das operações de produção de fosfato em Uberaba. A medida também atinge as unidades de Tapira e Catalão (GO) e foi comunicada internamente nessa terça-feira (24) pelo presidente e CEO da companhia, Bruce Bodine. A empresa atribui a decisão à pressão dos custos e à dificuldade de obtenção de enxofre, matéria-prima utilizada na produção de fertilizantes fosfatados.

https://www.jmonline.com.br/politica/mosaic-decide-prolongar-a-paralisac-o-de-parte-das-operac-es-de-produc-o-de-fosfato-em-uberaba-1.687474

BH recebe Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática

Belo Horizonte recebe, entre os dias 26 e 28 de novembro de 2026, o Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática. Com entrada gratuita, o evento reúne colecionadores, pesquisadores e pessoas interessadas em história, arte e preservação da memória. Durante os três dias de programação, os visitantes poderão conhecer peças raras e históricas, além de participar de atividades de compra, venda e troca de cédulas antigas, moedas de diferentes épocas, selos postais e outros artigos de colecionismo. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/encontro-mineiro-filatelia-numismatica-2026

Hospital mantém cerificação ONA

O Hospital Márcio Cunha, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, manteve a certificação ONA Nível 3 – Excelência em Gestão, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e acreditada pela DNV (Det Norske Veritas). O resultado, confirmado após a auditoria periódica de manutenção, realizada em outubro, reafirma o compromisso da Instituição com a qualidade assistencial, a segurança do paciente e o aprimoramento contínuo de seus processos. O HMC mantém a certificação desde 2003, quando se tornou o primeiro hospital brasileiro a conquistar o Nível 3 da acreditação. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-mantem-certificacao-ona-nivel-3-o-mais-alto-reconhecimento-da-qualidade-hospitalar-no-brasil/

Contrabando e descaminho disparam em Divinópolis

As ocorrências de contrabando e descaminho de mercadorias dispararam 533% em Divinópolis durante o ano de 2026, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Os números também refletem a alta dos casos em Minas Gerais nos últimos anos. Entre janeiro e setembro deste ano, as forças de segurança contabilizaram 19 registrados, enquanto no acumulado de 2025 foram cinco. Considerando apenas o mesmo período, o aumento foi de 533,33%. Já em 2024, os números ainda foram inferiores, com apenas duas ocorrências. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/policial/casos-de-contrabando-e-descaminho-disparam-533-em-divinopolis/