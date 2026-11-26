COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Minas pode receber R$ 7 bilhões em geração

Minas Gerais poderá receber cerca de R$ 7 bilhões em investimentos em micro e minigeração distribuída entre 2027 e 2036. A projeção é da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A perspectiva de expansão abre espaço para uma discussão sobre o aproveitamento do potencial energético de diferentes regiões mineiras, a diversificação das fontes de geração e a ampliação da infraestrutura de distribuição de energia no interior do Estado. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/minas-gerais-investimentos-energia-2027-2036/

Itabira terá audiências sobre barragens

A Vale realizará, às 19h do dia 15 de dezembro, audiência pública em Itabira para apresentar o projeto das barragens de contenção de sedimentos Borrachudo II e Quinzinho, localizadas no município. A audiência pública integra o processo de licenciamento ambiental para regularização das estruturas. Durante o encontro, serão apresentadas a caracterização das barragens e os estudos ambientais, com identificação dos impactos e as medidas de prevenção, controle, monitoramento e compensação. Os participantes também poderão esclarecer dúvidas e apresentar manifestações. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/vale-promove-audiencia-publica-em-itabira-para-regularizacao-das-barragens-de-sedimentos-borrachudo-ii-e-quinzinho/

CPI da Saúde aponta indícios de irregularidades

O relatório final da CPI da Saúde da Câmara Municipal de Patos de Minas aponta irregularidades nas contratações e nos pagamentos de serviços realizados por intermédio do CISALP. O documento recomenda o encaminhamento das conclusões aos órgãos competentes, uma vez que a comissão possui caráter investigativo e não tem competência para condenar ou aplicar sanções aos investigados. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/relatorio-aponta-indicios-de-irregularidades-e-pede-mais-apuracoes/

Esquadrão de Santos Dumont completa 97 anos

O 4° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado completa 97 anos. História essa que, desde 1984, passou a ser contada a partir da cidade de Santos Dumont, com a vinda da única unidade de Cavalaria de Minas Gerais para o município. Para celebrar quase um século de história, foi organizada uma solenidade com a presença de civis e militares. Além da entrega de certificados e medalhas, as comemorações contaram com uma demonstração de força militar da tropa. A história está registrada em um museu dentro do próprio quartel com peças raras e recortes que não deixam os feitos da Cavalaria caírem no esquecimento. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=715616

Norte de Minas realiza “Dia D” Minas Unida

Os 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros realizam neste sábado, 28 de novembro, o “Dia D” de Mobilização Social Minas Unida no Combate ao Aedes aegypti. A iniciativa que está sendo coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais contempla todas as regiões do Estado e objetiva fortalecer as ações intersetoriais dos municípios, levando em conta que as alterações climáticas que estão sendo causadas pelo fenômeno El Nino contribuem para o aumento da transmissão das arboviroses, seja devido ao aumento dos períodos de seca e chuvas, bem como da temperatura. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/norte-de-minas-realiza-dia-d-minas-unida/

Caeté tem plano de contingência

Caeté passou a contar com um Plano de Contingência da Assistência Social para situações de emergência e calamidade pública. O documento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), por meio da Resolução nº 08/2026, publicada em 17 de novembro. Na prática, o plano estabelece como as equipes da Assistência Social deverão agir quando ocorrerem situações que coloquem moradores em risco, principalmente durante períodos de chuvas intensas, com possibilidade de deslizamentos, desabamentos e necessidade de deixar as residências. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-aprova-plano-para-atender-familias-em-situacoes-de-emergencia-em-casos-de-chuvas-fortes/