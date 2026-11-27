Colegiado reúne 16 instituições públicas e privadas e terá como prioridades a ampliação do acesso ao crédito, a melhoria da infraestrutura e a inovação tecnológica no campo

A Região Central Mineira ganhou um novo espaço de articulação institucional voltado ao fortalecimento do agronegócio. A Câmara Técnica da região foi oficialmente instalada na quarta-feira (25 de novembro), durante reunião realizada na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte.

O colegiado reúne representantes de 16 instituições públicas e privadas e será coordenado pelo superintendente de Agronegócio e Inovação do Sistema Faemg Senar, Bruno Rocha de Mello, escolhido durante o encontro.

A iniciativa tem como objetivo integrar esforços, identificar demandas e construir soluções conjuntas para ampliar o potencial produtivo da região, criando melhores condições para o desenvolvimento da atividade agropecuária.

Segundo Bruno, a instalação da Câmara Técnica representa um passo importante para o fortalecimento do setor.

“Vamos buscar ampliar o acesso ao crédito, melhorar a infraestrutura e levar tecnologia e novas pesquisas para a região. O que queremos é gerar mais divisas para Minas Gerais e dar melhores condições para que o produtor rural desenvolva seu trabalho”, afirmou.

Governança e planejamento para o desenvolvimento regional

A criação da Câmara Técnica busca fortalecer a articulação entre instituições e estabelecer estratégias que contribuam para o crescimento sustentável da produção agropecuária.

Para o secretário de Estado adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanez, a instalação do colegiado representa um avanço na organização da Região Central Mineira, constituída por decreto e que abrange seis regiões e diversos municípios.

“Acreditamos que, a partir do próximo ano, iniciaremos os trabalhos para construir uma região forte na produção agropecuária”, destacou.

Durante a reunião, os participantes também relembraram experiências importantes para o desenvolvimento do agronegócio mineiro, como os programas de ocupação produtiva do Cerrado e o Projeto Jaíba, no Norte de Minas.

As iniciativas foram apresentadas como exemplos de transformação regional promovida por meio do planejamento, da articulação institucional e da realização de investimentos.

Câmara Técnica elaborará plano de ação

Com a instalação do colegiado, a próxima etapa será reunir as contribuições das instituições participantes para a elaboração de um plano de ação.

O documento deverá estabelecer prioridades e orientar iniciativas conjuntas, fortalecendo a integração entre os setores público e privado.

Entre os pontos destacados estão a ampliação do acesso ao crédito rural, a melhoria da infraestrutura, a incorporação de novas tecnologias e o incentivo à pesquisa, buscando criar condições favoráveis ao crescimento da produção agropecuária regional.

Conheça as 16 instituições que integram a Câmara Técnica

A composição do colegiado reúne representantes de entidades do setor produtivo, órgãos governamentais, instituições financeiras, cooperativas e empresas ligadas à infraestrutura e à pesquisa.

Integram a Câmara Técnica:

Sistema Faemg Senar;

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa);

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede);

Embrapa Milho e Sorgo;

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);

Associação Mineira de Municípios (AMM);

Cemig;

Banco do Brasil;

Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR);

Sebrae Minas;

Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig);

Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg);

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg);

VLI Multimodal;

Sicoob Central Crediminas;

Associação Mineira de Indústria Florestal (AMIF).

A atuação conjunta dessas instituições deverá contribuir para a identificação das necessidades regionais e a construção de estratégias voltadas ao fortalecimento do agronegócio e à melhoria das condições de trabalho dos produtores rurais da Região Central Mineira.