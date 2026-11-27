Colegiado reúne 16 instituições públicas e privadas e terá como prioridades a ampliação do acesso ao crédito, a melhoria da infraestrutura e a inovação tecnológica no campo
A Região Central Mineira ganhou um novo espaço de articulação institucional voltado ao fortalecimento do agronegócio. A Câmara Técnica da região foi oficialmente instalada na quarta-feira (25 de novembro), durante reunião realizada na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte.
O colegiado reúne representantes de 16 instituições públicas e privadas e será coordenado pelo superintendente de Agronegócio e Inovação do Sistema Faemg Senar, Bruno Rocha de Mello, escolhido durante o encontro.
A iniciativa tem como objetivo integrar esforços, identificar demandas e construir soluções conjuntas para ampliar o potencial produtivo da região, criando melhores condições para o desenvolvimento da atividade agropecuária.
Segundo Bruno, a instalação da Câmara Técnica representa um passo importante para o fortalecimento do setor.
“Vamos buscar ampliar o acesso ao crédito, melhorar a infraestrutura e levar tecnologia e novas pesquisas para a região. O que queremos é gerar mais divisas para Minas Gerais e dar melhores condições para que o produtor rural desenvolva seu trabalho”, afirmou.
Governança e planejamento para o desenvolvimento regional
A criação da Câmara Técnica busca fortalecer a articulação entre instituições e estabelecer estratégias que contribuam para o crescimento sustentável da produção agropecuária.
Para o secretário de Estado adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanez, a instalação do colegiado representa um avanço na organização da Região Central Mineira, constituída por decreto e que abrange seis regiões e diversos municípios.
“Acreditamos que, a partir do próximo ano, iniciaremos os trabalhos para construir uma região forte na produção agropecuária”, destacou.
Durante a reunião, os participantes também relembraram experiências importantes para o desenvolvimento do agronegócio mineiro, como os programas de ocupação produtiva do Cerrado e o Projeto Jaíba, no Norte de Minas.
As iniciativas foram apresentadas como exemplos de transformação regional promovida por meio do planejamento, da articulação institucional e da realização de investimentos.
Câmara Técnica elaborará plano de ação
Com a instalação do colegiado, a próxima etapa será reunir as contribuições das instituições participantes para a elaboração de um plano de ação.
O documento deverá estabelecer prioridades e orientar iniciativas conjuntas, fortalecendo a integração entre os setores público e privado.
Entre os pontos destacados estão a ampliação do acesso ao crédito rural, a melhoria da infraestrutura, a incorporação de novas tecnologias e o incentivo à pesquisa, buscando criar condições favoráveis ao crescimento da produção agropecuária regional.
Conheça as 16 instituições que integram a Câmara Técnica
A composição do colegiado reúne representantes de entidades do setor produtivo, órgãos governamentais, instituições financeiras, cooperativas e empresas ligadas à infraestrutura e à pesquisa.
Integram a Câmara Técnica:
- Sistema Faemg Senar;
- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa);
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede);
- Embrapa Milho e Sorgo;
- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);
- Associação Mineira de Municípios (AMM);
- Cemig;
- Banco do Brasil;
- Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR);
- Sebrae Minas;
- Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig);
- Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg);
- Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg);
- VLI Multimodal;
- Sicoob Central Crediminas;
- Associação Mineira de Indústria Florestal (AMIF).
A atuação conjunta dessas instituições deverá contribuir para a identificação das necessidades regionais e a construção de estratégias voltadas ao fortalecimento do agronegócio e à melhoria das condições de trabalho dos produtores rurais da Região Central Mineira.