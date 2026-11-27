COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Vale do Aço com voos diários para Guarulhos

A Latam Airlines Brasil vai operar voos diários entre o Aeroporto Regional do Vale do Aço e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A companhia divulgou nesta quinta-feira (26/11) os seis novos destinos da sua malha nacional, e Ipatinga está entre eles. A primeira operação está prevista para 1º de setembro de 2027. A rota será feita com o Embraer E195-E2, avião com 136 lugares. Guarulhos é um dos maiores aeroportos de conexão da América Latina. Por isso, quem embarcar em Ipatinga poderá seguir dali para outras cidades do país e para o exterior sem precisar ir de carro até Belo Horizonte. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/apos-articulacao-de-rosangela-reis-latam-confirma-voos-diarios-entre-o-vale-do-aco-e-guarulhos/

Câmara devolverá R$ 1,4 milhão em Caratinga

A Câmara Municipal de Caratinga deverá devolver aproximadamente R$ 1,4 milhão aos cofres da Prefeitura no dia 21 de dezembro. O valor corresponde a recursos do orçamento do Legislativo que não foram utilizados durante o exercício financeiro de 2026. O presidente da Casa, Cleider Costa de Medeiros, atribuiu o resultado a uma gestão responsável e fez questão de dividir o mérito com os demais vereadores. A devolução ocorre no encerramento do exercício financeiro e representa uma parcela dos recursos que permaneceram disponíveis no orçamento da Câmara. O dinheiro retorna ao caixa da Prefeitura, responsável pela administração do orçamento geral do município. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/camara-devolvera-r-14-milhao-a-prefeitura-orcamento-de-2027-esta-em-discussao/

Natal Tiradentes 2026 valoriza gastronomia

A oitava edição do Natal Tiradentes amplia sua programação e destaca a gastronomia como um dos atrativos das celebrações de fim de ano. Além da iluminação natalina, das apresentações culturais e da Vila de Natal, instalada no Largo das Forras, o evento promove experiências voltadas à valorização dos sabores, dos profissionais e dos estabelecimentos locais. Entre as novidades desta edição está o Circuito Gastronômico do Natal Tiradentes, iniciativa realizada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/entretenimento/natal-tiradentes-2026-valoriza-gastronomia-local-com-circuito-gastronomico-e-cozinha-da-mamae-noel-mart-minas/

Região Central ganha Câmara Técnica para o agro

A Região Central Mineira ganhou um novo espaço de articulação institucional voltado ao fortalecimento do agronegócio. A Câmara Técnica da região foi oficialmente instalada na quarta-feira (25 de novembro), durante reunião realizada na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte. O colegiado reúne representantes de 16 instituições públicas e privadas e será coordenado pelo superintendente de Agronegócio e Inovação do Sistema Faemg Senar, Bruno Rocha de Mello, escolhido durante o encontro. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/regiao-central-mineira-ganha-camara-tecnica-para-impulsionar-o-desenvolvimento-agropecuario/

Empresa revela nova geração de baterias

A Iveco Bus apresenta uma nova geração de baterias NMC para os modelos E-WAY e Crossway Elec, incluindo a versão Low Entry. Mantendo as dimensões, as novas baterias oferecem densidade energética aproximadamente 15% superior à geração anterior e prevê até 100 km adicionais de autonomia, de acordo com o modelo e a configuração. Os operadores também têm a opção de estender a cobertura de garantia das baterias por até 15 anos. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/iveco-bus-revela-nova-geracao-de-baterias-com-maior-autonomia-e-opcao-de-garantia-de-ate-15-anos

Monitoramento geodésico avança em Patrocínio

A Prefeitura de Patrocínio avançou nas tratativas para a implantação de uma estação de monitoramento geodésico no município. O projeto foi apresentado por uma comitiva da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), durante visita à Secretaria Municipal de Agricultura, na última semana. A tecnologia poderá contribuir diretamente para o desenvolvimento da agricultura de precisão, oferecendo suporte a atividades como pulverização, mapeamento e georreferenciamento de propriedades rurais. Atualmente existem estações em Monte Carmelo e Patos de Minas, mas a cobertura desses equipamentos não atende adequadamente à região de Patrocínio. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-avanca-em-projeto-para-implantacao-de-estacao-de-monitoramento-geodesico