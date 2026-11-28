Brasília (DF), 26/11/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Governador eleito de Minas Gerais, Senador Cleitinho. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Aproximação com o governo federal provoca desconforto entre integrantes da direita. Com 21 deputados estaduais eleitos pelo PL, a construção de uma base parlamentar será decisiva para a governabilidade da próxima gestão.

O encontro entre o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expõe um dos principais desafios da futura administração estadual. A aproximação com Brasília pode contribuir para enfrentar os problemas financeiros de Minas, mas também exige administrar o desconforto de uma parcela da direita que apoiou sua candidatura.

Esse equilíbrio terá consequências na formação da base governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Cleitinho e Lula se reuniram no dia 26 de novembro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir as condições de pagamento da dívida mineira com a União.

O encaminhamento foi submeter a proposta da futura gestão estadual às equipes técnicas do Ministério da Fazenda, respeitando os limites legais e fiscais do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

A reação política acompanhou a divulgação das imagens do encontro. Para o governador eleito, o desafio será sustentar o diálogo institucional com o governo federal e, simultaneamente, construir apoio para suas decisões dentro de Minas Gerais.

Bancada de 21 deputados do PL terá papel importante na Assembleia

O Partido Liberal (PL) elegeu 21 dos 77 deputados estaduais para a legislatura que começa em fevereiro de 2027, formando a maior bancada partidária da Assembleia Legislativa. Já o Republicanos, partido de Cleitinho, elegeu quatro parlamentares.

Os números demonstram a dimensão da articulação política que o próximo governo precisará estabelecer no Legislativo mineiro.

A relação com o PL já estava em discussão antes da visita ao presidente Lula. Em reportagem publicada em 23 de novembro, o portal O Fator mostrou que a bancada avaliava a possibilidade de integrar formalmente a base governista ou adotar uma posição independente.

Ouvido pelo veículo, o deputado Bruno Engler afirmou que não via sentido em fazer oposição a Cleitinho, mas confirmou a existência de um debate interno sobre o posicionamento do partido.

Após o encontro com o presidente, houve desconforto entre parlamentares do PL próximos ao governador eleito. Parte deles, entretanto, prefere evitar críticas públicas e preservar a interlocução com Cleitinho.

O cenário exige uma leitura cuidadosa, considerando as diferenças internas do partido e os interesses relacionados à atuação regional, à participação nas decisões e ao espaço de cada parlamentar na futura administração.

Na avaliação desta coluna, é nesse ambiente que o custo político da aproximação com Lula poderá aparecer. Um parlamentar pode reconhecer a necessidade de negociar a dívida estadual e, ao mesmo tempo, apresentar resistência a outros movimentos do governador.

O apoio parlamentar precisará ser construído também em torno das propostas encaminhadas ao Legislativo.

Diálogo com Brasília é o primeiro passo para negociar a dívida

Cleitinho possui uma justificativa administrativa para procurar o presidente da República. As condições de pagamento da dívida mineira envolvem diretamente o governo federal, e qualquer solução depende de negociação entre as partes.

Ao receber o governador eleito, Lula indicou disposição para trabalhar em parceria, enquanto a análise da proposta apresentada ficou sob responsabilidade das equipes técnicas.

Os resultados dessa interlocução terão peso na capacidade de Cleitinho explicar suas escolhas políticas e administrativas.

Caso as negociações produzam avanços concretos, o governador terá argumentos para defender sua estratégia diante dos apoiadores. Por outro lado, se as expectativas crescerem mais rapidamente do que as entregas, a aproximação poderá se tornar um ponto de cobrança.

A mesma lógica se aplica à relação com a Assembleia Legislativa. Buscar entendimento com diferentes partidos amplia as possibilidades de negociação, mas também reúne expectativas e interesses que podem entrar em conflito.

Caberá ao futuro governador estabelecer prioridades, explicar eventuais concessões e dar transparência aos compromissos assumidos.

Articulação política terá reflexos nos municípios mineiros

Para as cidades de Minas Gerais, a relação entre o governo federal, a administração estadual e a Assembleia Legislativa possui consequências sobre o planejamento de obras, serviços públicos e investimentos.

Os prefeitos precisam ter clareza sobre quais programas terão continuidade e quais recursos poderão considerar na elaboração de seus projetos.

Nesse contexto, a governabilidade também será medida pela capacidade de oferecer previsibilidade às decisões administrativas. Uma agenda estadual precisa de orçamento, capacidade de execução e sustentação política ao longo do mandato.

A negociação da dívida e a construção de uma base parlamentar são questões que ultrapassam as discussões partidárias e alcançam diretamente o planejamento dos municípios.

Desafio será transformar diálogo político em resultados

O encontro com Lula demonstra a disposição de Cleitinho para abrir uma frente de diálogo com o governo federal. A formação da base parlamentar, por sua vez, mostrará como o governador eleito pretende administrar as diferenças políticas dentro de Minas Gerais.

Entre as negociações sobre a dívida estadual e as futuras votações na Assembleia Legislativa, a próxima gestão precisará conciliar interesses, estabelecer prioridades e demonstrar capacidade de execução.

O desafio de Cleitinho será transformar interlocução em apoio e apoio em resultados.

Adelino Júnior

Colunista Político do SINDIJORI MG

Instagram: @adelino.jor