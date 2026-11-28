COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Aeroporto de Uberlândia supera 1 milhão de passageiros

O Aeroporto de Uberlândia movimentou 1.022.678 passageiros entre janeiro e outubro de 2026, segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o terminal. O volume cresceu 16,3% em relação ao mesmo período de 2025, o equivalente a mais de 140 mil passageiros adicionais em dez meses. O avanço ampliou o peso de Uberlândia na aviação mineira. A participação do aeroporto na movimentação estadual passou de 7,3% para 8,5%, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil. No mesmo período, o fluxo nos aeroportos de Minas Gerais ficou praticamente estável, com cerca de 11 milhões de passageiros. Uberlândia é o segundo aeroporto mais movimentado do estado, atrás de Confins. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/aeroporto-uberlandia-1-milhao-passageiros-2026/

Apoio do PL fundamental para Cleitinho

O diálogo está aberto para tratar dos assuntos de interesse dos mineiros. Esse é o tom do discurso do novo presidente do Partido Liberal em Minas, o deputado Antônio Carlos Arantes. Seu desafio é manter a sigla unida. Os liberais têm a maior bancada na Assembleia Legislativa, com 21 deputados. Em recente declaração à imprensa, Arantes destacou: “se o grupo for convidado para ser apoio à base do governo, o natural, nessa circunstância, seria participar do próprio governo, mediante a indicação de nomes para ocupar postos de primeiro e em determinados escalões intermediários do Executivo”. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/apoio-do-partido-liberal-sera-fundamental-para-a-futura-administracao-de-cleitinho/

Centro Universitário extinto em Sete Lagoas

O Centro Universitário de Sete Lagoas está extinto. A decisão foi anunciada após uma reunião entre os gestores independentes do Ministério Público de Minas Gerais, promotores e Fundação Educacional Monsenhor Messias acontecida na quarta-feira (25). Na próxima segunda-feira (30), o órgão comunicará os próximos passos para a liquidação da universidade. A ação é mais um capítulo do processo que busca reestruturar o centro educacional – tais como greves que culminaram com a suspensão das atividades do Colégio Unifemm, fechamento de cursos de graduação e atrasos salariais de funcionários. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/destaques/2026/unifemm-sera-extinta-tramites-serao-feitos-pelo-mpmg-a-partir-de-segunda-30/.

Indianapolis acompanha duplicação da BR365

A Prefeitura de Indianópolis segue acompanhando as tratativas relacionadas às obras de duplicação da BR-365, com atenção especial às intervenções previstas para o trevo de acesso ao município. A iniciativa integra o acompanhamento realizado pela administração municipal junto à concessionária EPR Triângulo, responsável pelas obras no trecho entre Uberlândia e Patrocínio, e tem como objetivo contribuir para que o projeto contemple melhorias importantes para a segurança viária e a mobilidade regional. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/administracao-municipal-acompanha-projeto-de-duplicacao-da-br-365-e-busca-melhorias-no-acesso-a-indianopolis/

Municipios mineradores pregam mudanças

A expansão da exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil precisa ser acompanhada de mudanças no modelo de mineração, com maior participação dos municípios nas decisões e investimentos nos territórios onde ocorre a extração. A avaliação foi apresentada nesta terça-feira (24), durante a abertura do 7º Encontro Nacional dos Municípios Mineradores, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/11/municipios-mineradores-defendem-mudancas-no-modelo-de-exploracao-mineral-no-brasil/

MPMG reúne movimentos sociais

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou, na sexta-feira (27), o Encontro do Ministério Público com Movimentos Sociais e Sociedade Civil Organizada do Sul de Minas. O evento aconteceu na Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Itajubá, e reuniu representantes de associações, comunidades tradicionais, trabalhadores rurais e movimentos sociais da região. A iniciativa foi promovida pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/movimentos-sociais-do-sul-de-minas-apresentam-demandas-ao-minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-em-itajub%C3%A1