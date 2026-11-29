Vale do Jequitinhonha evidencia o potencial de associar a riqueza mineral brasileira à capacidade tecnológica, à eficiência produtiva e à responsabilidade socioambiental como fatores de competitividade no mercado internacional. A experiência desenvolvida noevidencia o potencial de associar a riqueza mineral brasileira à capacidade tecnológica, à eficiência produtiva e à responsabilidade socioambiental como fatores de competitividade no mercado internacional. Sindijori - Artigos - Sigma Lithium apresenta na COP31 tecnologia que amplia em 23% a produção de lítio sem aumentar a extração mineral

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Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias de beneficiamento mineral representa um diferencial estratégico para o país, que busca não apenas ampliar a produção, mas também incorporar conhecimento, inovação e valor industrial aos seus recursos naturais.