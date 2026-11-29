Solução de economia circular desenvolvida no Vale do Jequitinhonha transforma materiais antes destinados ao armazenamento como rejeitos em produtos com valor comercial, aliando eficiência produtiva, sustentabilidade e competitividade.
A Sigma Lithium apresentou, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antália, na Turquia, uma solução tecnológica que permite ampliar em 23% a produção de lítio sem aumentar o volume de minério extraído.
Desenvolvida no complexo industrial Grota do Cirilo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a tecnologia utiliza princípios da economia circular para recuperar materiais que anteriormente seriam destinados ao armazenamento como rejeitos, transformando-os em produtos com valor comercial.
Os resultados foram apresentados pela CEO e copresidente do Conselho de Administração da Sigma Lithium, Ana Cabral, durante o World Climate Summit, evento internacional realizado no contexto da conferência climática das Nações Unidas.
Diante da crescente demanda global por minerais críticos e estratégicos, a iniciativa demonstra, segundo a companhia, como a inovação aplicada ao beneficiamento mineral pode ampliar a oferta de matérias-primas, reduzir impactos ambientais e melhorar os resultados econômicos das operações.
“Investidores e clientes querem, cada vez mais, evidências de como os minerais críticos são produzidos, e não promessas. Nosso modelo circular mostra que produção responsável e melhores resultados econômicos caminham juntos”, afirmou Ana Cabral.
Economia circular como vantagem competitiva
A tecnologia desenvolvida pela Sigma Lithium permite recuperar o lítio presente nos materiais provenientes das primeiras etapas do beneficiamento mineral, reintegrando-os ao processo industrial e dando origem a produtos comercializáveis com diferentes teores do mineral.
Além de ampliar a recuperação mineral, a solução possibilita a criação de novas fontes de receita, melhora o aproveitamento dos recursos naturais e permite aumentar a produção sem a necessidade de ampliar proporcionalmente as atividades de lavra.
O complexo industrial também utiliza sistemas automatizados de controle, com algoritmos capazes de monitorar o desempenho das operações e realizar ajustes em tempo real.
A combinação entre inovação tecnológica, automação e economia circular ganha relevância em um mercado internacional no qual as características socioambientais da produção mineral assumem importância crescente nas decisões de investidores e consumidores industriais.
Operação utiliza energia 100% renovável e recircula 90% da água
Durante a COP31, a Sigma Lithium também apresentou indicadores ambientais de sua operação no Vale do Jequitinhonha.
Entre os resultados e características do processo industrial divulgados pela companhia estão:
- Recirculação de 90% da água utilizada no beneficiamento mineral;
- Utilização de energia elétrica proveniente de fontes 100% renováveis;
- Beneficiamento mineral sem utilização de produtos químicos perigosos;
- Empilhamento a seco dos rejeitos, eliminando a necessidade de barragens de rejeitos na operação.
A empresa também desenvolve iniciativas voltadas à preservação dos recursos hídricos, incluindo ações de proteção do Córrego Piauí, importante para o abastecimento das comunidades locais.
Essas práticas ganham relevância diante das exigências internacionais por rastreabilidade, segurança de abastecimento e responsabilidade socioambiental nas cadeias produtivas de baterias e veículos elétricos.
Atuação da Sigma Lithium apoia mais de 19,6 mil oportunidades de trabalho e renda
Além dos avanços tecnológicos e ambientais, a companhia apresentou os resultados socioeconômicos de suas atividades no Vale do Jequitinhonha.
Segundo a Sigma Lithium, suas operações industriais e seus programas sociais apoiam mais de 19,6 mil postos de trabalho e oportunidades de geração de renda na região.
Os indicadores apresentados pela empresa incluem:
O Programa de Microcrédito para Mulheres contribui para a geração de oportunidades de trabalho e empreendedorismo, enquanto o Programa de Irrigação para Agricultura Familiar está associado à geração de renda no meio rural.
A companhia estima que os impactos dessas iniciativas alcancem mais de 78,4 mil familiares, ampliando os efeitos econômicos e sociais de sua atuação em uma das regiões historicamente menos desenvolvidas de Minas Gerais.
Brasil ganha espaço no debate sobre minerais críticos e estratégicos
A participação na COP31 marcou a sétima presença consecutiva da Sigma Lithium nas conferências climáticas das Nações Unidas, trajetória iniciada em 2019, durante a COP25, em Madri, na Espanha.
Em sua palestra sobre vantagem circular e ampliação do valor dos minerais críticos por meio de tecnologias limpas, Ana Cabral destacou o papel da inovação tecnológica na geração de valor econômico e ambiental na indústria mineral.
A apresentação ocorreu em um cenário de reorganização das cadeias globais de suprimento de minerais críticos, entre eles o lítio, que coloca o Brasil diante da oportunidade de ampliar sua participação no mercado internacional.
Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias de beneficiamento mineral representa um diferencial estratégico para o país, que busca não apenas ampliar a produção, mas também incorporar conhecimento, inovação e valor industrial aos seus recursos naturais.
A experiência desenvolvida no Vale do Jequitinhonha evidencia o potencial de associar a riqueza mineral brasileira à capacidade tecnológica, à eficiência produtiva e à responsabilidade socioambiental como fatores de competitividade no mercado internacional.
Sindijori
Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com