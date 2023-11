Até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa saúde mental em busca de uma perfeição estética que muitas vezes é inatingível?

É esse o questionamento que convido você a fazer, após a notícia da morte de Luana Andrade, 29 anos, uma jovem influencer e ex-participante do reality show Power Couple Brasil, após uma cirurgia de lipoaspiração no joelho.

A notícia veiculada em diversos meios de comunicação e redes sociais traz à tona a importância de refletir sobre o perigo do perfeccionismo estético e seu impacto na saúde mental. Na atualidade, a busca incessante pela perfeição estética tornou-se uma norma quase incontestável.

As redes sociais, a mídia e a sociedade em geral perpetuam padrões de beleza que muitas vezes são inatingíveis e até mesmo prejudiciais. Luana Andrade, como muitos outros, pode ter sido influenciada por essa pressão constante para atender a esses padrões.

É extremamente importante lembrar que o perfeccionismo estético é um fator de risco muito real para a saúde mental. A obsessão por alcançar um corpo "perfeito" muitas vezes leva a decisões arriscadas, como cirurgias plásticas, dietas extremas e uso indiscriminado de substâncias. Além disso, a constante comparação com as imagens idealizadas nas redes sociais pode causar ansiedade, depressão e baixa autoestima.

A partida de Luana Andrade nos faz refletir sobre até que ponto estamos dispostos a ir em busca de uma perfeição inatingível. O perfeccionismo estético tem um custo alto em termos de saúde física e mental, porque é preciso lembrar que, muito além da aparência física, envolve a aceitação de quem somos, com todas as nossas imperfeições.

É doloroso testemunhar tragédias como esta que nos levam a questionar até que ponto as pessoas estão dispostas a sacrificar sua saúde mental em busca de padrões estéticos que, muitas vezes, são impossíveis de alcançar.

Como psicóloga, reforço aqui que o perfeccionismo estético pode se tornar uma armadilha perigosa, causando danos emocionais profundos. É urgente reconhecer que a saúde mental e o bem-estar emocional devem estar no centro de nossas vidas. Precisamos encorajar a autenticidade, a auto aceitação e o amor próprio como valores fundamentais, promovendo uma visão mais saudável da beleza, que vai além da superfície.

