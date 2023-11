O final do ano chegou e com ele vem também muitas expectativas positivas, especialmente com o pagamento do tão esperado 13º salário. No entanto, para algumas, a temporada festiva pode desencadear uma crise de ansiedade também na área financeira.

Especialmente, quando o 13º não é suficiente para resolver todas as questões econômicas desejadas ao longo do ano. Essa situação é mais comum do que se imagina, e também é um problema de saúde mental frequente neste período do ano.

A pressão social para presentear e participar de celebrações pode levar a gastos excessivos, exacerbando a preocupação financeira já existente. Muitas pessoas se encontram em uma encruzilhada entre a vontade de proporcionar um ambiente festivo para suas famílias e o receio de enfrentar as dívidas resultantes. Essa tensão financeira muitas vezes desencadeia ou agrava sintomas de ansiedade, que podem ser sentidos em forma de preocupações incessantes, insônia e até mesmo ataques de pânico.

Além disso, a pressão psicológica associada à comparação social pode intensificar a ansiedade na área financeira. A sensação de inadequação diante das expectativas sociais pode agravar os sentimentos de estresse e desespero. A busca de ajuda profissional especializada de uma psicóloga é uma medida valiosa.

É importante destacar que o 13º salário, embora seja uma injeção financeira significativa, pode não resolver todas as questões econômicas de maneira imediata. Portanto, é fundamental adotar uma abordagem realista e estratégica para lidar com as finanças, priorizando o pagamento de dívidas e estabelecendo metas financeiras alcançáveis.

Vale lembrar que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Ao compartilhar experiências e buscar orientação profissional, podemos construir uma narrativa mais saudável em torno do dinheiro e, assim, promover uma melhor saúde mental durante essa época desafiadora do ano.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.