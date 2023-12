O Processo de Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF 2024 está na porta. Vem chegando acompanhado por uma mistura de expectativas e ansiedade entre os estudantes. Essa fase de transição para a vida acadêmica é desafiadora, e a intensidade da autocobrança pode ser uma experiência nova para muitos destes

jovens candidatos e candidatas.

As provas ocorrem nos dias 09 e 10 de dezembro em Juiz de Fora, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda e a pressão para se sair bem pode desencadear níveis significativos de estresse, impactando diretamente o bem-estar mental dos participantes.

Por isso, trago na coluna desta semana, algumas estratégias para lidar com a ansiedade nos dias do PISM, trabalhar a autoconfiança e cultivar um ambiente mental mais equilibrado.

É importante lembrar o valor da busca por equilíbrio saudável entre a preparação e o descanso. Minha dica é que você, que fará a prova e sofre agora com o curto tempo até sábado, evite estudos intensivos na véspera das provas. Em vez disso, dedique algum tempo para relaxar e descansar. Uma mente descansada está mais propensa a desempenhar seu melhor papel no dia do teste.

A prática de técnicas de respiração profunda para acalmar o sistema nervoso é capaz de promover ótimos resultados durante os momentos de tensão. Então preste atenção aos ciclos de sua respiração. Respire profundamente, mantendo uma contagem constante. Essa simples prática pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a clareza mental.

Defina metas realistas para si mesmo(a). Entenda que ninguém é perfeito, e o importante é fazer o seu melhor. Estabeleça metas alcançáveis e celebre cada conquista, por menor que seja. Elas são valiosas.

E, quando estiver diante da prova, se organize para fazer pausas estratégicas e assim relaxar a mente. Estique-se e respire profundamente por alguns minutos.

Essas pausas podem ajudar a reduzir a sensação de sobrecarga e melhorar a concentração.

Valorize a prática da autoafirmação positiva. Antes e durante o exame, lembre-se das suas conquistas passadas e reforce pensamentos positivos sobre suas habilidades. Isso pode ajudar a aumentar a confiança e a reduzir a ansiedade.

E não se esqueça de contar com quem você pode contar. Converse com familiares, amigos e também busque profissional de psicólogos para sempre lidar com a ansiedade que pode impactar negativamente seu desempenho. O suporte emocional é crucial durante períodos desafiadores.

Lidar com a ansiedade durante o PISM é uma jornada pessoal, e cada candidato ou candidata enfrenta desafios únicos.

Ao adotar estratégias de autocuidado e manter uma mentalidade equilibrada, é possível enfrentar a disputa por uma vaga na UFJF com mais tranquilidade e foco.

Lembre-se, a sua saúde mental é uma prioridade tão importante quanto o seu desempenho acadêmico. Boa sorte a todos candidatos e candidatas!

