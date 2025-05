O Dia das Mães chega todos os anos carregado de flores, homenagens e declarações emocionadas. Mas entre fotos no feed e frases prontas, pouco se fala sobre a experiência real de ser mãe. Aquela que continua mesmo quando os filhos crescem. Aquela que não tem fim — e nem manual.

Ser mãe de filho pequeno é viver na exaustão: noites mal dormidas, mil demandas, pouco tempo pra si. Já ser mãe de filhos adultos é aprender a amar de longe, sem tanto controle, mas com a mesma preocupação. Muda o tipo de tarefa, mas não muda o peso do afeto.

A verdade é que o vínculo com um filho não se dissolve com o tempo — ele se transforma, se expande e, muitas vezes, dói de outro jeito.

A culpa, aquela velha conhecida da maternidade, também não se aposenta com o tempo. Pelo contrário: ela amadurece com a gente. Passa a doer diferente. Nos perguntamos se fizemos o suficiente, se podíamos ter sido mais leves, mais firmes, mais presentes. E quando eles se afastam, quando erram, quando sofrem… a dor é nossa também.

A verdade é que a maternidade é feita de tentativas. A gente erra, acerta, erra de novo — e insiste em amar. Mesmo com cansaço. Mesmo com dúvidas. Mesmo sem retorno imediato. Porque ser mãe é um vínculo que ultrapassa a lógica. É amar sem garantia.

Na clínica, escuto mulheres de todas as idades compartilhando essas angústias. E percebo o quanto se sentem sozinhas nesse lugar. Como se, por fora, precisassem parecer fortes, completas, resolvidas. Mas por dentro, muitas vezes, estão carregando culpa, medo, saudade e exaustão.

Se você é mãe e sente que ninguém te entende… você não está só. A maternidade real também é feita desses silêncios. E falar sobre isso é um jeito de cuidar da saúde mental — sua e das mulheres ao seu redor.

Neste Dia das Mães, celebre como quiser. Com abraço ou com saudade. Com festa ou com silêncio. Mas, sobretudo, com compaixão por você mesma. Porque ser mãe já é, por si só, o exercício mais bonito — e mais difícil — de amor que existe.