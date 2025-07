No meu consultório, escuto histórias que, embora únicas, têm algo em comum: a sensação de

inadequação. Gente cansada de se espremer para caber em moldes que nunca foram feitos

para elas. E eu entendo — porque, por muito tempo, eu também tentei caber.



Desde cedo, aprendemos a nos encaixar. Na escola, alguém me disse que eu precisava “falar

menos e sorrir mais” para ser querida. Mais tarde, vi mulheres incríveis à minha frente dizendo

que só seriam “de verdade” se conseguissem emagrecer mais cinco quilos, ou se fossem mais

produtivas no trabalho, ou mais leves em casa. Moldamos desejos, silenciamos a intuição,

domesticamos nossa espontaneidade para caber nos padrões — sociais, estéticos, familiares.

E, aos poucos, vamos nos afastando daquilo que nos torna únicos.



Vivemos em uma sociedade que premia cópias e penaliza autenticidade. Somos incentivados a

querer o que nos ensinaram a querer. Você já reparou? Uma paciente me disse uma vez:

“Parece que tem um roteiro que todo mundo já sabe seguir, menos eu. Eu fico perdida.” E eu

respondi: “Será que esse roteiro é mesmo para você?”



Esse desalinhamento entre quem somos e quem esperam que sejamos cobra um preço alto. É

a ansiedade daquela moça que vive com medo de ser julgada. É o burnout do homem que não

consegue mais se levantar da cama. É a depressão da mulher que já não sente prazer em

nada. Um vazio difícil de preencher — porque não tem a ver com falta de esforço, mas com

falta de conexão.



Mas e se a chave para a paz interior fosse justamente a sua originalidade? E se aquilo que

você julga “defeito” — a sua sensibilidade, a sua intensidade, a sua criatividade — fosse, na

verdade, a parte mais valiosa de você?



Sabedorias antigas nos lembram que a criatividade com que o Universo nos criou não foi por

acaso. Cada um de nós é absolutamente único. E isso tem relevância.



Ser autêntico em um mundo que lucra com a nossa insegurança é revolucionário. É um ato de

coragem. É também um caminho para o bem-estar emocional: resgatar a nossa essência, parar

de nos forçar a caber em caixas que nunca foram feitas para nós.



Na próxima vez que você se sentir inadequado — por não ter o corpo “certo”, por não se

comportar como os outros, por não ter a carreira que esperavam —, em vez de se perguntar “o

que há de errado comigo?”, experimente perguntar:

“Esse molde serve para mim?”

E permita-se ser. Radicalmente você.