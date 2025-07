Algumas cenas de novela dizem mais sobre a realidade do que a própria ficção. Foi o que

pensei, como psicóloga, ao rever um trecho de Vale Tudo. O personagem Marco Aurélio, um

executivo arrogante, critica com deboche a nova funcionária por sua estatura. Antes disso, já

havia humilhado outra colaboradora, a personagem Aldeíde, chamando-a de “monocromática”.

Pode parecer só uma piada de roteiro. Mas é assim, com pequenas frases, que muitos

ambientes de trabalho se tornam emocionalmente insalubres.



Por trás da ironia, existe um tipo de violência sutil — e persistente. Marco Aurélio representa

aquele chefe que esconde o desrespeito por trás da “sinceridade”. Mas quem está do outro

lado, recebendo críticas disfarçadas de humor, sabe o quanto isso corrói. Não é só incômodo.

É desgaste. É desvalorização. É sofrimento psíquico que se acumula até o corpo gritar.

Como psicóloga, vejo isso com frequência: profissionais que chegam à terapia completamente

inseguros, ansiosos, com sintomas físicos de estresse, tudo por causa de ambientes onde o

respeito virou exceção. A crítica pública, o deboche constante, o tom desqualificador — tudo

isso mina a autoestima, gera medo de errar e paralisa a criatividade.



Infelizmente, muitas pessoas aprendem a engolir tudo para “não criar caso”. Fingem que está

tudo bem. Chamam isso de maturidade. Mas o nome verdadeiro disso é sobrecarga emocional.

E ela cobra caro: cansaço, apatia, insônia, somatizações.



E o mais cruel: em muitos casos, quem sofre ainda se culpa. Acha que está sendo sensível

demais. Que deveria aguentar. Que precisa “provar valor” o tempo todo. Mas respeito não é

gentileza — é necessidade básica em qualquer relação.



Impor limites não é grosseria. É autocuidado. Dizer “isso me machucou” ou “prefiro que você

não fale assim comigo” é uma forma de se proteger. É colocar um contorno entre você e o que

te faz mal. E isso vale no trabalho também.



E vale frisar: relação saudável não é a que evita conflitos a todo custo, mas a que sabe

atravessá-los sem silenciar ninguém. Isso vale para famílias, casais — e também para relações

profissionais.



Se você só é valorizada quando se cala, talvez esteja num ambiente que não merece sua

entrega. A saúde mental começa quando você entende que sua voz também tem lugar à mesa.

E que se não tiver, talvez seja hora de puxar sua própria cadeira e sair desse ambiente, que já

está te adoecendo. Fica a dica!