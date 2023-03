Tiago Guimar?es / Neg?cios

Tiago Guimar?es ? formado em Gest?o de Recursos Humanos pela Faculdade Est?cio de S? de Juiz de Fora. P?s-graduado em Gest?o de Log?stica pela UNICID (S?o Paulo), P?s-granduando em Gest?o P?blica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Especializa??o em Doc?ncia na Educa??o Profissional SENAI/CETIQT. Consultor de RH, Professor Universit?rio e T?cnico, Empres?rio. Experi?ncia nas ?reas administrativas, recursos humanos e log?stica. Professor no Centro de Forma??o Profissional Senai de Juiz de Fora e na Faculdade do Sudeste Mineiro (FJF e FACSUM). S?cio-propriet?rio da loja Fraldas e Cia.