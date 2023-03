Sábado, 30 de agosto de 2014, atualizada às 14h15

Som de Domingo e Leitura no Campus na Praça Cívica da UFJF

Som de Domingo e Leitura no Campus são as atrações que a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece à comunidade neste domingo, 31 de agosto. O Som de Domingo, na Praça Cívica, às 10h, traz a banda Estação Blues. Já o Leitura no Campus ocorre a partir das 10h30, no estacionamento da Reitoria.

A Estação Blues é formada por Fred Belcavello (voz e percussão), Felipe Tavares (violão, gaita e voz), Gutto Ribeiro (baixo), Pedro Crivellari (bateria) e Amanda Martins (flauta e voz) se apresenta pela primeira vez na Universidade.

