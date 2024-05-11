Resultado da Corrida da Fogueira

Confira o resultado das categorias feminino e masculino da 58? edi??o da Corrida da Fogueira , que aconteceu 2 de julho, (s?bado), ?s 19h . A primeira colocada entre as mulheres foi Viviany Anderson de Oliveira, com tempo de 36 minutos e 23 segundos. No masculino, o vencedor foi N?lio Pereira de Moura, com um tempo de 29 minutos e 32 segundos.

Clique aqui e veja o resultado completo!

A iniciativa foi da Prefeitura de Juiz de Fora, secretaria de Pol?tica Social e subsecretaria de Esporte e Lazer, com o apoio da ACESSA.com.

Para saber mais sobre a Corrida, clique nos links abaixo:


