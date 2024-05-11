Confira o resultado das categorias feminino e masculino da 58? edi??o da Corrida da Fogueira , que aconteceu 2 de julho, (s?bado), ?s 19h . A primeira colocada entre as mulheres foi Viviany Anderson de Oliveira, com tempo de 36 minutos e 23 segundos. No masculino, o vencedor foi N?lio Pereira de Moura, com um tempo de 29 minutos e 32 segundos.
A iniciativa foi da Prefeitura de Juiz de Fora, secretaria de Pol?tica Social e subsecretaria de Esporte e Lazer, com o apoio da ACESSA.com.
Para saber mais sobre a Corrida, clique nos links abaixo:
- Mais de R$ 5 mil em pr?mios
- Percurso e informa?es importantes
- Altera??o do tr?nsito
- Veja a cobertura fotogr?fica do Xiis!
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!