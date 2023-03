Altera?es no tr?nsito para a Corrida

A Ag?ncia de Gest?o do Transporte e Tr?nsito (Gettran/JF) far? altera?es no tr?nsito neste s?bado, dia 2 de julho, para a realiza??o da 58? Corrida da Fogueira. A Rua Cust?dio Trist?o, entre o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa e a Escola Estadual Jos? Eutr?pio, ficar? interditada, em meia pista, ? partir das 17h at? o t?rmino da Corrida, para a montagem de palanques e balizas para a chegada dos corredores.

A Rua Cust?dio Trist?o entre a Avenida Rui Barbosa e Rua Dr. Jos? Eutr?pio ficar? interditada ao tr?fego de ve?culos de 18h at? o t?rmino da Corrida. A Avenida Rui Barbosa entre a Rua Am?rico Lobo e a Rua Cust?dio Trist?o, ficar? interditada ao tr?fego de ve?culos de 17h30 at? o t?rmino da Corrida

A Rua Josu? de Queiroz entre a Rua Santa Terezinha e Rua Humberto de Campos, ficar? interditada ao tr?fego de ve?culos de 18h at? o t?rmino da Corrida. A Rua Humberto de Campos ficar? dispon?vel em m?o ?nica, entre Rua Josu? de Queiroz e Avenida Rui Barbosa, neste sentido.

Nas demais vias do itiner?rio a interdi??o do tr?fego ser? parcial (meia pista), durando somente o tempo necess?rio para a passagem dos corredores.

Haver? altera?es nos percursos dos ?nibus das seguintes empresas:

Via??o Santa Luzia: linhas 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116 e 150: Sentido Bairro/Centro: Avenida Brasil (margem direita), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas, Pra?a Ant?nio Carlos, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda).

Ansal Filial, linhas 201 ? 210: ? partir do Manoel Hon?rio no sentido Bairro/Centro, dever?o fazer o itiner?rio id?ntico as linhas 230, 231 e 232

Via??o S?o Crist?v?o, linha 311, sentido Manoel Hon?rio/Santa Tereza: Avenida Bar?o do Rio Branco (pista sentido Manoel Hon?rio/Centro), Rua Bar?o de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas. Sentido Santa Tereza/Manoel Hon?rio: Avenida Independ?ncia, Avenida Bar?o do Rio Branco(pista sentido Centro/Manoel Hon?rio)

GIL, linhas 401, 402, 403, 404, 405, sentido Bairro/Centro: Rua Am?rico Lobo, Rua dos Inconfidentes, Rua Afonso Pena, Rua Maria Perp?tua, Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem esquerda), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco Viana, Av. Francisco Bernardino, Rua S?o Sebasti?o, Av. Get?lio Vargas. Sentido Centro/Bairro: Avenida Get?lio Vargas, Viaduto Augusto Franco, Avenida Brasil (margem esquerda), Avenida Bar?o do Rio Branco, Avenida Governador Valadares

Tusmil, sentido Regi?o de S?o Pedro/Centro, que passam na Avenida dos Andradas, com exce??o das linhas 531 e 516: Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas

Via??o S?o Francisco, linhas que circulam pela Avenida Bar?o do Rio Branco, sentido Bairro/Centro: Avenida Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco Viana, Avenida Francisco Bernardino, Rua S?o Sebasti?o, Avenida Get?lio Vargas. Sentido Centro/Bairro, sem altera?es. Linhas que circulam pela Avenida dos Andradas, sentido Bairro/Centro: Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas.

Norte, Linha 630, sentido Rodovi?ria/Centro: Avenida Bar?o do Rio Branco (pista lateral sentido Manoel Hon?rio/Centro), Rua Bar?o de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas

Linhas 601, 602 e 630, sentido Centro/Bairro: Avenida Get?lio Vargas, Avenida Independ?ncia, Avenida Bar?o do Rio Branco (pista lateral sentido Centro/Manoel Hon?rio). Linhas 603 ? 610 e 613 ? 621, sentido Centro/Bairro: Avenida Get?lio Vargas, Travessa Dr. Prisco Viana, Avenida Francisco Bernardino, Rua Bar?o de Cataguases, Avenida dos Andradas. Linha 620, sentido Bairro/Centro: Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Avenida Get?lio Vargas

Os itiner?rios das linhas que n?o foram citadas n?o sofrer?o altera?es. Nos principais pontos de conflito entre corredores e tr?fego, haver? policiamento, bem como a sinaliza??o apropriada. Dever? ser garantido aos moradores, de toda a ?rea interditada, o acesso ?s suas resid?ncias

Mais de R$ 5 mil em pr?mio para os vencedores

Este ano a Corrida da Fogueira vai oferecer mais de R$ 5 mil aos vencedores. S?o R$ 3 mil em dinheiro e mais de R$ 2 mil em trof?us e medalhas. Os atletas j? inscritos no ranking n?o precisam fazer inscri??o para a Fogueira.

Por determina??o do prefeito Alberto Bejani os portadores de defici?ncia e as crian?as n?o pagam mais para correr. Uma forma de incentivar a participa??o das crian?as e deficientes. A participa??o ? gratuita e em todas as corridas s?o distribu?das medalhas para todos que correm nas faixas I e II.

Hist?ria da corrida: A Diretoria do Sport Club Mariano Proc?pio, cientificada do prop?sito da municipalidade de reativar a Corrida da Fogueira e ao mesmo tempo impossibilitada de promov?-la, transferiu para a Prefeitura de Juiz de Fora - atrav?s do extinto Departamento de Esportes, hoje Subsecretaria de Esporte e Lazer da Secretaria de Pol?tica Social, desde 1983 - todos os direitos da promo??o. Idealizada pelo desportista Vicente Ferreira dos Santos e disputada pela primeira vez em 1942, a Corrida da Fogueira em sua 58? vers?o, ter? percurso de 10,2 Km - percorrendo as ruas centrais da cidade, atraindo ainda mais a aten??o do p?blico juizforano. A prova j? contou com a participa??o de atletas de todos os estados do Brasil e de v?rios pa?ses.

A 58? Corrida da Fogueira, realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, tem o apoio da ACESSA.com