RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O nome do rapper Pelé Milflows já tinha circulado em algumas listas de supostos participantes de "A Fazendo 14" e nesta segunda-feira (12), ele entrou na atração da Record. O cantor tem 23 anos, nasceu na comunidade de Trindade, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas se mudou há dois anos para São Paulo.

Pelé surgiu na cena musical carioca aos 16 anos nas batalhas de rap. Ele vencia todas as disputas que participava e acabou ficando conhecido com a música "Vem Cá". A canção se tornou hit em pouco tempo e já passa de 130 milhões de views no YouTube.

Um das maiores emoções do rapper foi ver Marília Mendonça cantando uma das suas composições em uma postagem nas redes. "Quase morri do coração. É uma das coisas que acontecem e a gente fica sem acreditar", disse Pelé na época, antes da morte trágica da cantora em novembro do ano passado.

O cantor ficou quietinho durante a apresentação dos peões por Adriane Galisteu no programa ao vivo, mas mostrou que está entrosado com os outros participantes. Ele também assumiu que entrou na competição para lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.