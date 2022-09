RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar da derrota do Flamengo para o Fluminense (2x1), Bella Campos, com a camisa do time rubro-negro, não parecia triste neste domingo (18), no Rio. Intérprete da personagem Muda, de 'Pantanal', a atriz e o funkeiro MC Cabelinho foram fotografados horas depois do jogo festejando, aos beijos, no Parque Bar, no Parque dos Patins, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Cabelinho postou uma foto com a atriz nos stories do Instagram e marcou o perfil de Bella, numa demonstração de que por ali não há nada a esconder.

Bella recentemente teve um trelelê rápido com Gabigol, ídolo do Flamengo, e agora se prepara para gravar as cenas finais da novela, que terá seu último capítulo exibido no próximo dia 7 de outubro.