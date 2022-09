SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Futebol, em São Paulo, vai receber uma exposição sobre o programa Rockgol, exibido na antiga MTV Brasil e comandado por Paulo Bonfá e Marco Bianchi entre 1997 e 2010. A atração idealizou e exibiu campeonatos de futebol disputados entre músicos.

A mostra reunirá vídeos, fotos, objetos de cena, uniformes oficiais e cenografia original do programa.

Serão lembrados episódios clássicos do Rockgol, como a briga entre Di Ferrero e Jimmy London, ex-vocalistas do NX Zero e do Matanza, além das passagens de Jorge Ben Jor, Rivellino e Seu Jorge.

A exposição, que será inaugurada no dia 4 de outubro, marca os 25 anos desde que o programa migrou para o formato de auditório.