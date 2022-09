SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jarbas Homem de Mello, 53, levou o Prêmio Bibi Ferreira 2022 de Melhor Ator de Musicais por sua atuação em "Consertos para Dois". No momento em que subiu ao palco, fez uma dedicatória toda especial.

"Gostaria de dedicar esse prêmio ao meu amor, Claudia Raia, e ao meu filho que está chegando", disse ele, emocionado. Junto de Mello disputavam Marcel Octavio ("Assassinato para Dois"), Murilo Rosa ("Barnum - O Rei do Show"), Rodrigo Lombardi ("Sweeney Todd") e Velson D'Souza ("Silvio Santos Vem Aí!").

Presente na plateia, Claudia Raia, 55, também fez um discurso. Apesar de ter perdido na categoria Melhor Atriz de Musicais, levou na de Melhor Musical Brasileiro. "Estou muito feliz, embora eu tenha recebido o maior prêmio da vida que está aqui na minha barriga", comentou.

No dia 19 de setembro, a atriz usou as redes sociais para anunciar que está grávida aos 55 anos. Ela fez um vídeo onde aparece sapateando com o marido e os dois comemoram a gestação com o resultado de um exame de farmácia. "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou", afirmou na legenda em seu Instagram.

O bebê será o primeiro da união da artista com Jarbas de Mello. Ela classificou como um momento "lindo e emocionante".