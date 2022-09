SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O parentesco de Bia Miranda segue sendo assunto dentro de "A Fazenda 2022" (TV Record). No início da noite de sexta, a jovem foi questionada por Pelé sobre como é ser neta de Gretchen. A peoa, por sua vez, devolveu que é "normal".

Bia negou ser parada na rua opr fãs e disse que só fica constrangida quando as pessoas lembram dos filmes pornôs gravados pela dançarina. "O que é chato mesmo é que ficam falando sobre o pornô", lamentou Bia.

"Mas eu sei que minha vó fez aquilo porque ela estava precisando cuidar dos filhos dela, então foi uma necessidade, então eu não tenho vergonha não", disse Bia Miranda

AVÓ 'POSTIÇA'

Após ser anunciada como neta de Gretchen, Thammy negou que Bia seja realmente neta da dançarina e cantora.

"Ué! Minhas duas sobrinhas são menores, como vão entrar em A Fazenda? Uma tem dois anos e, a outra tem dois anos e meio. As únicas netas que eu conheço", disse.

No passado, Thammy namorou Jenny, mãe de Bia, e a relação fez com que ela se aproximasse de Gretchen. Após o término do namoro, Gretchen continuou mantendo boa relação com a ex-nora e 'adotou' Jenny, a considerando sua filha do coração. A 'Rainha do Rebolado' não formalizou a adoção na justiça.