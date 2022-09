RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A uma semana das eleições, Felipe Neto, 34, se encontrou no domingo (25) com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro realizado no Rio de Janeiro, o ex-presidente esteve com influenciadores, artistas e comunicadores.

Em uma publicação no Instagram, o youtuber posou ao lado do candidato, onde aparece sorrindo e fazendo o "L", gesto característico feito pelos apoiadores do ex-presidente.

"É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar tudo! Lula 13 no primeiro turno!!!", escreveu Felipe na legenda da publicação.

O ex-presidente retribuiu com um post também na rede social. "Vamos juntos, Felipe Neto! Feliz com nosso encontro, seu apoio e confiança. Um abraço!", disse o petista.

A socióloga Janja Silva, mulher de Lula, também comentou sobre o encontro com Felipe. "Muito afeto e carinho por esse cara que, com humildade e dignidade, fez um gesto lindo hoje. Passei a te respeitar mais ainda Felipe. Fique bem, fique forte que já já essa tempestade vai passar. Bem-vindo ao Brasil da Esperança", afirmou ela.

No encontro também estiveram presentes diversos outros famosos. Entre eles o cantor Tico Santa Cruz, conhecido apoiador de Ciro Gomes (PDT), que declarou "voto útil" em Lula na semana passada, Fábio Porchat, Jéssica Ellen, Danilo Ferreira, Fabrício Boliveira, Gregório Duvivier e Valentina Bandeira. Além disso, o candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) também participou da reunião.

Recentemente, Felipe usou as redes sociais para rebater postagens de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que resgatam vídeos antigos dele criticando o ex-presidente Lula e seu partido, o PT. Em resposta, ele postou um vídeo de Bolsonaro dizendo que Lula é uma "pessoa honesta".

"Já que o Carlos Bolsonaro está usando a máquina de fake news dele para disseminar vídeos meus de 10 anos atrás xingando o Lula... Deixo esse aqui, para provar que vídeo velho não tem valor nenhum", escreveu o youtuber.

"Até 2017 eu odiava o Lula. Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso, nem uma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato, por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma", afirmou Felipe.

"Desde então, venho mudando completamente a minha visão, embora não seja petista, embora ainda tenha críticas ao PT. Mas críticas essas que eles nunca tentaram cercear ou me prender, como o Bolsonaro fez. Mas eles ficam resgatando esses vídeos antigos meus. Então vou fazer o seguinte: vou fazer a mesma coisa. Se vocês acham, bolsonaristas, que ninguém pode mudar de ideia, tá aqui um vídeo de Jair Bolsonaro".

No vídeo, gravado às vésperas da eleição de 2002, Bolsonaro afirma: "Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizerem que ele é uma pessoa não muito culta, eu o vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você botar uma pessoa cultíssima como o FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada, nunca, na vida".

Felipe Neto finalizou: "Agora eu pergunto para vocês, bolsonaristas: por que Bolsonaro pode mudar de ideia e os outros não? Quem usa vídeo antigo para tentar provar alguma coisa está desesperado. Vocês, bolsonaristas, estão desesperados. Vocês vão perder".