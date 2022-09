SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Robert Cormier, de 33 anos, faleceu na última sexta-feira (23), de causas não divulgadas, de acordo com informações da revista People. Ele integrava o elenco da série "Heartland", oferecida no Brasil pela Netflix.

"A memória de Rob viverá através de sua paixão pela arte e pelo cinema; assim como suas três irmãs que significaram o mundo para ele. Ele impactou muitas pessoas ao longo de sua vida, sejam familiares, companheiros de equipe e amigos", acrescenta a nota.

Robert Cormier surgiu no final da 15ª temporada de "Heartland", na pele de Finn Cotter, um novo interesse amoroso da protagonista Amy Fleming (Amber Marshall). Ele voltou a interpretar o personagem no 16º ano do programa, que estreia em outubro na TV canadense.