SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O remake de "Pantanal" (TV Globo) está em sua última semana de exibição. O elenco, que já se despediu da novela das 21h, relatou diferentes perrengues nos últimos meses vividos na época em que as cenas foram gravadas.

As histórias contadas pelos artistas vão de dificuldades logísticas até uma mordida de jacaré na perna da atriz Bella Campos, intérprete de Muda na trama.

Os artistas enfrentavam longas viagens durante o período de gravações no Mato Grosso do Sul. Segundo o jornal Extra, os atores costumavam fazer viagens rápidas de avião para evitar um tempo maior nas estradas.

"Eu tenho muito medo de aviãozinho e muito respeito por esse meu medo (risos). A produção foi bastante cuidadosa quando eu disse. Porque eu até poderia ir pelo ar, mas eu não seria o mesmo pelo resto do dia", contou Irandhir Santos no relato divulgado em março.

A publicação aponta que os trajetos para as fazendas duravam cerca de uma hora com o uso dos carros. Já de avião, o tempo foi reduzido para oito minutos.

A produção da novela também precisou lidar com as porteiras. Por servirem como recurso para controle do gado, muitas eram encontradas nos deslocamentos feitos entre as fazendas da região.

"Tinha gente que dormia e não acordava por nada só para não ter que fazer esforço (para abrir as porteiras)", brincou o ator e cantor Chico Teixeira sobre a questão.

ATAQUE DE JACARÉ

Em participação no programa "Que História é Essa, Porchat?" exibido em setembro, a atriz Bella Campos revelou que foi mordida por um jacaré durante a última viagem do elenco ao Mato Grosso do Sul.

"Era muito grande, era um 'mega jacaré'. Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira. Aqui embaixo ficou um rasgo porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. E atrás penetra real", afirmou.

Bella Campos lembra que bateu no animal e deixou o rio gritando assustada com o ataque. A equipe de gravação de "Pantanal" só acreditou ao ver o buraco deixado pela mordida do jacaré.

"Se pegasse alguma veia, algum músculo, eu ia precisar ir para a cidade resolver. Perto do que poderia ter sido, foi superficial", completou.

DESIDRATAÇÃO E BICHO-DO-PÉ

Protagonista de "Pantanal", Alanis Guillen disse que já foi atacada por formigas, pegou bicho-de-pé e teve até desidratação durante as gravações da novela.

"Em uma cena na tapera, vieram saúvas, começaram a subir na minha perna e eu não tinha para onde correr. Para gravar as cenas da Juma, estou sempre descalça e era um terror (risos). Peguei bicho-de-pé também", detalhou a intérprete de Juma em entrevista à Quem publicada em maio.

"Em um dos dias de gravação, mesmo tendo tomado oito litros de água, tive desidratação. Fiquei no soro e de cama. Essa desidratação aconteceu devido ao sol, do calor e do esforço físico", completou.

'SUSTOS' COM ANIMAIS

O elenco também enfrentou outros perrengues relacionados ao contato com os animais. Em maio, durante participação no "PodDelas", Juliana Paes afirmou que quase foi pega por um jacaré durante filmagem.

"De repente, a produção subiu um morro e (gritou): 'sai'. Saí nadando, mas a barriga pesava muito. Quando eu olhei, o jacaré estava aqui assim (próximo)", lembrou sobre uma cena em que sua personagem, Maria Marruá, aparecia grávida de Juma.

Bruna Linzmeyer, que também participou da primeira fase da novela, disse ter se assustado com outro animal durante coletiva de imprensa realizada antes da estreia de "Pantanal".

"A ariranha é intensa. Lembro que quando a ariranha passava eu saia do rio, esperava na areia, ela passava e depois eu entrava de volta", contou segundo o relato divulgado no jornal Zero Hora.

A atriz Letícia Salles, intérprete de Filó nas primeiras semanas do remake, passou semanas sem usar o banheiro do próprio quarto após encontrar uma perereca no local. O problema só foi resolvido quando Malu Rodrigues (Irma) passou a dormir com a colega.

"Fui abrir a pia do banheiro e pulou uma perereca. Eu gritei, e a Letícia respondeu: 'Ai, menina, a perereca. Está aí há dias, não tive coragem de tirar'. No fim, salvei Letícia da perereca e salvei a perereca", brincou sobre a situação na coletiva de imprensa.